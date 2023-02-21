В Украине вынесли приговор воевавшему на стороне России сотруднику белорусского КГБ 3 21.02.2023, 13:52

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СБУ «расколола» лукашенковского диверсанта.

СБУ «расколола» сотрудника белорусского КГБ, воевавшего в составе российской армии против Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.

Отмечается, что преступник воевал в составе российской частной военной компании «Редут» и принимал активное участие в боевых действиях на Харьковском и Краматорском направлениях.

«Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, которые поступают подразделениям ВСУ от западных партнеров. Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках устранения от власти действующего режима самопровозглашенного правителя Лукашенко», - пишет пресс-служба.

Сотрудник белорусского КГБ был взят в плен еще в сентябре прошлого года в Донецкой области. Наемник пытался выдать себя за «рядового» боевика, чтобы скрыть принадлежность к белорусской спецслужбе.

«Однако сотрудники военной контрразведки СБУ «раскололи» злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах. По материалам Службы безопасности суд назначил ему 10 лет заключения», - пишет пресс-служба.

Согласно материалам следствия, наемник из Минской области, в 2020 году был зачислен в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность «разведчика». После полномасштабного вторжения России он получил задание по разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

«По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного. Для этого летом прошлого года прибыл в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб», - добавляет СБУ.

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