Здесь и сейчас 1 Вера Перовская, Newssky

21.02.2023, 13:59

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Дорин Речан

Молдова взялась за русских оккупантов в Приднестровье.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья, выводе российских войск с территории и экономической и социальной интеграции жителей региона.

«В Республике Молдова у нас идет гибридная война, где Москва пытается вмешаться в демократические процессы, европейский курс, и мы не можем делать вид, что опасности нереальны, что нам не нужно укреплять наши возможности для защиты страну. Мы объявили себя нейтральными, а это значит, что нас никто не тронет, но если кто-то попытается подойти к нам, что мы будем делать, брать сумки и бежать? (…) Мы взяли на себя этот нейтралитет, мы внесли его в Конституцию, но российская армия и сегодня находится в приднестровском регионе», — сказал он.

По словам премьера Молдовы, левый берег Днестра необходимо демилитаризовать «путем вывода российских войск и демилитаризации». Дорин Речан отметил, что «это зависит от нескольких вещей, но в какой-то момент это будет решено», однако «мы находимся в периоде геополитических тектонических движений».

Знаково, что заявление сделано накануне послания президента России Федеральному Собранию, которое Путин огласил 21 февраля.

В кулуарах говорят о вероятном «расширении» России за счет Южной Осетии и Абхазии, Беларуси и, как вариант, Приднестровья — в формате Союзного государства или якобы исторического возрождения единого русского пространства. Основанием для слухов стало то, что к посланию Путина в Москву приехали лидеры Беларуси, непризнанных Южной Осетии и Абхазии, а на следующий день, 22 февраля, Госдума и Совет Федерации планируют собраться на экстренное заседание — не исключено, чтобы утвердить очередные безумные решения Путина.

Решение о «расширении» России является безумным не только с точки зрения международного права, но и интересов самого Путина.

Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, «Л/ДНР» необходимы были России исключительно для того, чтобы сдерживать интеграцию Молдовы, Грузии, и Украины с евроатлантическими институтами. Наличие неурегулированных территориальных споров умножает на ноль любые реформы, направленные на членство в ЕС и НАТО, так что интеграция анклавов в состав РФ лишит Путина козырей.

Заявление нового премьер-министра Молдовы переполошило Z-патриотов в России. Там разгораются дискуссии на тему, что единственным юридическим основанием пребывания российских миротворцев является согласие Кишинева, а так как Москва не выполнила Стамбульские соглашения, Кишинев имеет право отозвать свою подпись. Российские войска тогда официально получат статус «оккупационных», Молдова обратится, например, к Румынии за помощью по военному договору или продаст Украине боеприпасы со складов в Приднестровье с условием «самовывоза». Как в первом, так и во втором случае контингент российских войск вряд ли будет сопротивляться.

В Кремле заявили, что Россия продолжает ответственно выполнять свою функцию по Приднестровью и советует молдавским властям проявлять осторожность в вопросе о российских миротворцах.

В РФ регулярно грозят Молдове. Из последних глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «приглядывает Молдову» на роль «новой Украины», а президент страны Майя Санду «рвется в НАТО» и готова к объединению Молдовы с Румынией, и «это одна из стран, которые Запад хочет превратить в очередную анти-Россию».

В начале февраля президент Молдовы Майя Санду сообщила, что Россия разработала план дестабилизации ситуации в стране для чего привлекла диверсантов с военной подготовкой из разных стран, чтобы атаковать госучреждения и захватывать заложников. Не исключено, что РФ попытается дестабилизировать политическую ситуацию, используя пророссийские партии, контролируемые беглыми олигархами, и радикально настроенных ими граждан, недовольных высокой инфляцией, энергетическими и экономическими проблемами.

По мнению экспертов, Молдова станет следующей целью Путина, но не с военной, а с политической точки зрения, например, через попытки свергнуть проевропейское правительство и привести к власти пророссийские силы. Самая большая проблема Приднестровья — непрозрачность, поэтому риски нестабильности высоки, но конкретных военных вызовов на этот момент они пока не видят.

Кишиневу надо решать проблему Приднестровья здесь и сейчас, ведь Россия сосредоточила усилия на Донбассе и на юге Украины, поэтому у нее не хватит сил на второй фронт.

Вера Перовская, Newssky

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