Белоруска год собирала монеты по два рубля и стала звездой TikTok 21.02.2023, 14:00

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Видео собрало почти 5 миллионов просмотров.

Белоруска Ольга Кабова разместила в TikTok видео о том, как в течение года откладывала в копилку монеты по два рубля. Ролик набрал более 4,7 миллиона просмотров.

Девушка рассказала на видео, которое она разместила около трех недель назад, что все монеты номиналом в 2 рубля, которые оказывались у нее, она откладывала в копилку.

— И так целый год. Самое интересное, что я даже не почувствовала, что каких-то 2 рубля мне где-то не хватает, — рассказала Ольга. Она посоветовала всем провести такой эксперимент.

Видео собрало больше 3000 комментариев.

В другом видео Ольга назвала сумму, которую удалось собрать монетами в два рубля. Вышло 326 рублей.

Видео набрало 4,7 млн просмотров.

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