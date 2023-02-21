Белоруска год собирала монеты по два рубля и стала звездой TikTok
- 21.02.2023, 14:00
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Видео собрало почти 5 миллионов просмотров.
Белоруска Ольга Кабова разместила в TikTok видео о том, как в течение года откладывала в копилку монеты по два рубля. Ролик набрал более 4,7 миллиона просмотров.
Девушка рассказала на видео, которое она разместила около трех недель назад, что все монеты номиналом в 2 рубля, которые оказывались у нее, она откладывала в копилку.
— И так целый год. Самое интересное, что я даже не почувствовала, что каких-то 2 рубля мне где-то не хватает, — рассказала Ольга. Она посоветовала всем провести такой эксперимент.
Видео собрало больше 3000 комментариев.
В другом видео Ольга назвала сумму, которую удалось собрать монетами в два рубля. Вышло 326 рублей.
Видео набрало 4,7 млн просмотров.
@olga_kabova Попробуешь ? 😜 #деньги #копилка #2рубляяя😂😂 ♬ оригинальный звук - Ольга Кабова