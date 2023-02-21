«Долг потом помогали выплачивать всей семьей» 21.02.2023, 14:12

Белорусы признались, что и почему покупают в рассрочку.

Как часто минчане пользуются рассрочкой, какую сумму определяют в качестве лимита и насколько быстро возвращают долги: журналисты myfin.by прошли по торговым центрам города и пообщались с белорусами.

В одном из пунктов выдачи заказов крупного белорусского онлайн-магазина от продавца Виталия журналисты узнали, что каждый десятый товар здесь приобретается в рассрочку.

– По моим наблюдениям, в рассрочку чаще берут товары стоимостью 500 рублей и выше. Бытовую технику, например. Если же сумма поменьше, оплачивают сразу.

Я предполагаю, что такой порог определяется двумя нюансами:

не каждый белорус сможет без ущерба для качества жизни вычесть из семейного бюджета больше 500 рублей;

на большинство позиций в нашем онлайн-магазине можно получить скидку или рассчитаться за товар бонусными баллами, если оплатить всю сумму сразу. На рассрочку подобные преимущества не распространяются.

Слышал от коллег, что раньше люди могли вернуть товар, оплаченный с карты рассрочки, чтобы обналичить деньги и потратить их на другие нужды. Сейчас такого не замечал за покупателями. Если товар был оплачен картой, то и возврат оформляем на этот же «пластик».

Здесь же, в пункте выдачи, пообщались с покупателем – Павлом. Молодой человек пришел забрать приобретения для предстоящего отпуска: туристический рюкзак, палатку и небольшие мелочи для дикого путешествия по Азии.

– На все про все потратил около 1300 рублей. Одна палатка обошлась в 450–500 рублей. Чтобы после возвращения не пришлось сильно затягивать пояса, решил некоторые товары приобрести в рассрочку и разбить выплаты на 3–4 месяца.

В целом я пользуюсь картой рассрочки достаточно часто. Могу и за продукты в магазине с нее заплатить, если вижу, что мои финансы уже «поют романсы», а до зарплаты еще две недели. Но при этом стараюсь быстро погашать долги.

У выхода встречаем еще одного покупателя – Сергея. Только услышав наш вопрос о рассрочке, мужчина расплылся в улыбке:

– Буквально пару дней назад я погасил последний платеж по предыдущей рассрочке! Год назад купил бензопилу. Тогда не было возможности сразу выплатить 600 рублей, поэтому я решил разбить сумму на 12 месяцев, получилось сделать платежи буквально копеечными.

К новому дачному сезону уже присматриваю себе новые агрегаты. Пока финансы позволяют приобрести все необходимое, не прибегая к рассрочке. Но если возникнет какой-то форс-мажор, снова буду покупать в рассрочку – это очень удобно.

Двинулись дальше и зашли в павильон мебельного магазина в одном из торговых центров Минска. Консультант Константин рассказал, что в их магазине люди достаточно часто приобретают товары в рассрочку:

– В среднем – 4–5 раз в неделю. Чаще покупают в рассрочку диваны. Ценники на них в нашем магазине могут доходить до нескольких тысяч рублей.

На выходе из павильона познакомились с молодой семьей. Алена, Никита и их маленькая доча Маша неспешно выходили из соседнего магазина детской одежды. Раньше белорусы картами рассрочек не пользовались, а сейчас в семье их две.

– Когда жили вдвоем, всегда укладывались в семейный бюджет. Все изменилось с появлением ребенка. Например, собираем Машеньку в школу чаще всего в рассрочку. Это ведь одежда, обувь, тетради, книги – в итоге влетает в копеечку. Если разложить подобные траты на несколько платежей, это облегчает жизнь.

В последнее время дочери тяжело дается математика. Сейчас подыскиваем для нее репетитора. Но как вписать еще и эту статью расходов в семейный бюджет, до недавнего времени даже не представляли. И как раз услышали о новом сервисе Myfin.by, с помощью которого можно оплачивать услуги ипэшников и самозанятых в рассрочку – переводом с карты на карту. Будем пробовать.

Прогуливаясь по городу в поисках новых героев, мы зашли в небольшой магазин дверей. Продавец Петр рассказал, что в его магазине рассрочка популярностью не пользуется:

– Наши двери обходятся в 1000–2000 рублей. За январь всего два человека оплатили товар с помощью карт рассрочки.

Часто покупатели спрашивают про рассрочку от производителей. Но в последний год количество предложений от компаний заметно сократилось. Сейчас такое время – сложно предугадать, что будет через 4–5 месяцев. Вот никто и не хочет рисковать.

На улице мы встретили двух девушек – Екатерину и Надежду. Белоруски несли шины к автомобилю. Владелица машины, Надежда, купила их в рассрочку.

– Не люблю брать в долг у родственников или друзей, поэтому уже давно пользуюсь картой рассрочки. Обычно в рассрочку я покупаю топливо для машины, бытовую технику, продукты, оплачиваю фитнес.

Сама для себя определила лимит на покупки по карте рассрочки – 1000 рублей. Все, что больше, будет уже некомфортно для моего бюджета. Но по необходимости могу и увеличить лимит, если мне срочно нужно что-то купить и я четко понимаю, зачем мне этот товар. Например, шины я взяла за 1500 рублей в рассрочку на 6 месяцев.

Но после подобных покупок, которые выходят за рамки моего лимита, я пересматриваю свой бюджет. Погашаю долг исходя из ситуации – могу и раньше срока закрыть.

Для тех, кто следит за своими финансами и умеет считать, рассрочка – это палочка-выручалочка.

– Я как раз считать не умею, поэтому карту рассрочки себе не завожу, – вклинивается в наш разговор Екатерина.

– Важно не только считать, но и осознанно совершать покупки – с холодной головой, – продолжает Надежда. – Моя сестра, например, не смогла «подружиться» с картой рассрочки, потому что набрала товаров, не особо нужных, на 3000 рублей. Долг потом помогали выплачивать всей семьей. Но в моем окружении это единичный случай.

Спрашиваем девушек, пользовались ли они новым сервисом оплаты товаров и услуг в рассрочку.

– Я слышала положительные отзывы от подруг, – делится Надежда. – Девочки оплачивали работу мастера по маникюру. Что касается меня, сама еще не пользовалась. Сначала погашу долг за шины, а потом уже буду брать на себя новые обязательства.

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