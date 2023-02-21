Российского фигуриста Костомарова после ампутации ног и рук разбил еще один инсульт 21.02.2023, 14:18

4,494

Роман Костомаров

У поддержавшего войну против Украины спортсмена также начался сепсис.

Российский фигурист Роман Костомаров, который поддерживал полномасштабную войну против Украины, в шаге от смерти. Умирающий спортсмен уже лишился кистей и стоп, а теперь его разбил еще один инсульт, передает УНИАН.

Ночь на 21 февраля фигурист провел в реанимации. Как сообщают российские СМИ, врачи пытаются спасти Костомарова, у которого постоянно «вылазят» новые проблемы.

Помимо инсульта, у Костомарова еще и сепсис. Ему пытаются очистить кровь. Также фигуристу диагностировали вторичный менингит. Состояние Костомарова продолжает ухудшаться, его «добивает» еще и внутрибольничная инфекция.

После ампутации рук и ног чуда не случилось. Врачи считали, что фигуристу удастся выжить, если они отрежут ему кисти и стопы, так они пытались остановить гангрену. И если ранее росСМИ делали прогнозы на то, что Костомарову станет лучше, теперь говорится лишь об ухудшении его состояния. Уже никто не говорит о существовании шансов на то, что фигурист выживет. Костомаров поддерживал путинскую кровавую агрессию, он не скрывал, что выступает за полномасштабное вторжение РФ в Украину. Теперь же его настигла участь российских военных, которые теряют конечности, выполняя преступные приказы командования РФ.

Состояние Костомарова

В ночь на 10 января Олимпийский чемпион и бывший партнер Татьяны Навки по танцам на льду попал в больницу с подозрением на воспаление легких. Вскоре оказалось, что Костомаров купался в проруби, после чего ему стало плохо, но в больницу он обратился не сразу.

Вскоре стало известно, что Костомаров потерял стопы. Российские СМИ утверждали, что спортсмену могут отрезать лишь пальцы на ногах, однако он лишился обеих стоп. 14 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали еще и пальцы рук. После ампутации врачи заявили, что фигурист не может разговаривать. Вчера. 20 февраля, стало известно, что Костомаров в критическом состоянии у него поражена часть головного мозга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».