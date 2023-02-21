Русские оккупанты добили своих раненых после минометной атаки ВСУ 21.02.2023, 14:36

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Бой произошел на Бахмутском направлении.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские бойцы отбивают нашествие агрессора, накрывая группы вражеской пехоты из минометов. В свою очередь, российские заградотряды банальным и жестоким способом избавляются от «балласта», добивая собственных раненых солдат.

Показательное видео с Донбасса, отснятое бойцами 3-й штурмовой бригады ВСУ, обнародовали в сети 21 февраля. На вопиющие кадры, которые могут являться доказательством очередного военного преступления РФ, обратил внимание независимый военный обозреватель Пол Джавин (Paul Jawin).

Aerial reconnaissance and 120mm mortar of the 1st battalion of the 3rd assault brigade are working. Attention from 35-40 sec. up to 52-53 sec. A Russian in a white uniform comes up, checks something or raises something and shoots. Probably finishing off the wounded. pic.twitter.com/E1gjTSsjzX — Paul Jawin (@PaulJawin) February 21, 2023

«Работают аэроразведка и 120-мм миномет 1-го батальона 3-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Внимание на кадры от 35-40 секунды до 52-53 секунды. Подходит россиянин в белой форме, что-то проверяет или поднимает и стреляет. Наверное, добивали раненых», – комментирует аналитик.

Отметим, 3-я отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) – подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное 9 марта 2022 на базе подразделения территориальной обороны «Азов», которое начало создаваться в Киеве с первых дней российского вторжения 2022 года. 26 января 2023 года оно было преобразовано в отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск ВС Украины. В ноябре 2022 года бригада принимала участие в боях на Херсонском направлении и освобождении правобережья Херсонщины, а ныне воюет в Донецкой области – в частности, под Бахмутом.

На видео можно увидеть, как украинские минометчики накрывают огнем группу вражеской пехоты из 5-7 человек. Несколько оккупантов сразу падают на землю. На дальнейших кадрах российский военный в белом маскхалате, вероятно, казнит своих «300-х» (двоих или более человек).

Точную локацию съемки идентифицировали волонтеры международного сообщества GeoConfirmed. По их данным, роковой для россиян бой состоялся в точке с координатами 48.532169, 37.897754 к западу от Клещеевки Донецкой области (Бахмутское направление).

Location: west of Klishchiivka (Кліщіївка), Donetsk Oblast at 48.532169, 37.897754 https://t.co/wosiljveu8 @GeoConfirmed

Aerial reconnaissance and 120mm mortar of the Ukrainian 1st battalion of the 3rd assault brigade shell Russian infantry. Probably 2+ survivors get executed. pic.twitter.com/NAA0ksplGo — blinzka (@blinzka) February 21, 2023

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