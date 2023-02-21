«Попросит одеяло»: Невзоров метко ответил на послание Путина 6 21.02.2023, 15:18

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Александр Невзоров

Следующее выступление главы РФ будет произнесено по-нидерландски.

Популярный публицист и политический эксперт Александр Невзоров отреагировал в своем телеграм-канале на послание российского диктатора Владимира Путина Федеральному собранию, которое недавно уже завершилось.

Невзоров назвал выступление Путина заезженной пластинкой, которую тот только каким-то чудом не устал повторять.

Журналист подчеркнул, что сегодняшняя речь Путина в переводе со «старочекистского наречия совкового» языка на русский означает де факто дальнейшее обнищание РФ, разруху, а также труп с медалью в каждой семье.

Кроме того, Невзоров дал юмористическое предсказание о том, каким будет следующее послание российского президента. По его словам, оно уже состоится в тюремной камере.

«Следующее послание Владимира Путина будет гораздо интереснее и существенно короче. Оно будет заключаться в просьбе выдать дополнительное одеяло и сменить облысевший коврик возле койки. Произнесено оно будет по-нидерландски, а адресовано надзирателям камер Гаагского трибунала», - написал он.

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