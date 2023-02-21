В Беларуси резко выросла коммуналка для «тунеядских» и пустующих квартир 1 21.02.2023, 15:21

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Как изменились суммы в жировках.

С 1 января для «тунеядцев» подняли многие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В том числе на отопление и подогрев воды. «Зеркало» посмотрело, как тарифы в жировках «иждивенцев» отличаются от льготных.

На сколько выросли платежи за отопление и горячую воду

Разбежка между «тунеядскими» жировками и теми, в которых суммы посчитаны по льготным тарифам, возникает в основном из-за тарифов на отопление и подогрев воды. Чиновники утверждают, что по этим услугам население возмещает порядка 20% стоимости.

Экономически обоснованный тариф на отопление и горячую воду с 1 января подняли с 118,85 до 126,29 рубля за 1 Гкал. То есть рост — на 6,3% (годом ранее повышение было на уровне 11%). При этом субсидируемый тариф сейчас составляет 21,9245 рубля за 1 Гкал (в последний раз его повышали в июне 2021 года), он вырастет в начале лета до 24,7187 рубля.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал за январь нужно будет заплатить 22,28 рубля. Если же в этой квартире никто не прописан, то сумма к оплате за отопление за прошлый месяц составит 128,35 рубля (в декабре прошлого года было 120,79 рубля). По льготным тарифам, которые начнут действовать с июня, за потребленный такой объем нужно будет заплатить 25,12 рубля.

За горячую воду — за 0,4198 Гкал — в этой же квартире по полному тарифу сейчас выйдет 53,02 рубля (в декабре прошлого года — 49,89 рубля). В таком же жилье с прописанными счет за январь был бы 9,2 рубля, а июне вырастет за этот же потребленный объем до 10,38 рубля).

Как изменились экономически обоснованные тарифы на электричество

С 1 января выросли полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) увеличили до 0,2705 рубля за 1 кВт·ч (ранее — 0,2552 рубля). То есть за 100 кВт∙час нужно будет заплатить 27,05 рубля вместо прежних 25,52 рубля.

С января также изменились полные тарифы на электроэнергию по времени суток.

Как выросли полные тарифы на газ

Экономически обоснованный тариф на природный газ в квартирах, в которых установлены приборы индивидуального учета расхода, с начала этого года вырос до 0,575 рубля за 1 кубометр (ранее — 0,5688 рубля). Рост — на 1,1%.

Полный тариф на сжиженный газ в квартирах, в которых установлены приборы индивидуального учета расхода, с 1 января увеличился до 11,0141 за 1 кубометр (ранее — 10,8934 рубля). Повышение — также на 1,1%.

На сколько подорожали техобслуживание и водоснабжение

Предельно-допустимый полный тариф за водоснабжение повысили на 11,9% — до 1,5099 рубля за 1 кубометр.

Экономически обоснованный тариф за техническое обслуживание с 1 января вырос на 11,9% — до 0,1679 рубля за один квадратный метр.

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