Началась встреча Джо Байдена и Анджея Дуды 3 21.02.2023, 15:31

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Фото: Канцелярия президента Польши

Президент США прибыл в президентский дворец в Варшаве.

Началась официальная часть визита президента США Джо Байдена в Польшу. Глава Белого дома прибыл в президентский дворец в Варшаве. Его встретил президент Польши Анджей Дуда.

Ожидаются, что после переговоров два президента должны выступить с заявлениями. Уже в 19:30 Джо Байден планирует выступить с речью в садах королевского дворца, у террасы Аркады Кубицкого.

Как заявил президент Анджей Дуда, выступление американского президента будет иметь важное историческое значение. Он добавил, что принципиальное значение имеет то, что он будет озвучен из Варшавы.

В среду, 22 февраля, Байден примет участие во внеочередном саммите Бухарестской девятки (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия) и встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

#NaŻywo Pałac Prezydencki | Powitanie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena [Sygnał udostępniony przez TVP INFO] https://t.co/20S7lVRoSw — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023 🇵🇱🇺🇸 Wizyta @POTUS w Polsce jest symbolem najbardziej intensywnych relacji polsko-amerykańskich w historii oraz bezprecedensowej roli, jaką nasz kraj odgrywa dziś w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa i we wspieraniu walczącej Ukrainy. pic.twitter.com/3sa65y6sZZ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

Президент США пробудет в Польше до 22 февраля. Изначально в Белом доме сообщали, что он не собирается посещать другие страны, однако 20 февраля он неожиданно прибыл в Киев.

В столице Украины Байден встретился с президентом Владимиром Зеленским и анонсировал передачу Украине вооружения.

Это был первый визит президента Соединеных Штатов в Украину за почти 15 лет. Байден пробыл в Киеве около шести часов, после чего отправился в Польшу.

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