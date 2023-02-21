«Кило зелени продают по цене букета цветов» 4 21.02.2023, 15:35

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Пинчанине в шоке от цен в магазинах.

Наблюдениями из магазина с редакцией «Медиа-Полесья» поделился пинчанин.

По словам Егора, в магазине низких цен он увидел молодой лук и петрушку. Цена на зелень была одинаковая — 14,99 рублей за кг. Пучок в 100 гр обойдётся в 1,5 рубля.

— Раньше шутили, что с такими ценами на зелень, на 8 марта вместо цветов дамам можно будет дарить зелень для салатов. В этом году, видимо, так оно и будет — букет из зелёного лука и петрушки вместо роз или тюльпанов…

Как оказалось, стоимость зелени в магазине «Доброцен» не самая высокая.

Например, в «e-доставке» можно заказать набор зелени от 1,18 рубля за 40 гр до 2,19 рублей за 100 гр. Получается, что кг зелени в торговой сети стоит от 21,9 до 29,5 рублей.

В «Алми» зелень продаётся расфасованной. Например, 70 гр зелёного лука стоит 1,07 рубля. Т.е. один кг — 15,29 рублей.

Петрушку можно купить на развес по 15,73 рубля за кг.

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