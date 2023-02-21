Херсон сотрясла серия мощных взрывов: много погибших и раненых 7 21.02.2023, 15:39

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Россия устроила варварский обстрел мирных жителей.

Во вторник, 21 февраля, российские оккупанты снова обстреливают Херсон, который в ноябре прошлого года удалось освободить от захватчиков.

О серии взрывов в городе на юге Украины сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: «Херсон под обстрелом. Предположительно, «Град». Около 20 взрывов».

Местных жителей призвали находиться в укрытиях или в других безопасных местах. Паблики Херсона пишут о том, что по городу действительно много «прилетов», при этом места не уточняются.

Также опубликовано видео, на котором слышны ужасные звуки «прилетов».

«Был «прилет» по остановке, есть много раненых», — пишет местный паблик.

Обновлено 15:55

Известно о минимум 6 погибших в результате обстрела российскими войсками остановки общественного транспорта в Херсоне, сообщил «Суспильному» пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

«Пока информация уточняется. Локация на которой мы находимся не единственная, пострадавшая от очередного обстрела. Также ракета залпового огня типа «Град» ударила и по другим районам нашего города», - говорит он.

Обновлено 15:20

В настоящее время известно о 6 погибших и 12 раненых, сообщили в ОК «Юг».

По информации ОК «Юг», россияне ударили по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуре, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям в Херсоне.

Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных - из-за прямого попадания загорелось несколько квартир. Также россияне обстреляли местный рынок.

«Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются», - сообщили в ОК «Юг».

Кроме того, первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты продолжают наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре города.

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