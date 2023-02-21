закрыть
21 февраля 2023, вторник, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Болезненный момент для Путина: с какими лицами российские элиты слушали его послание

  • 21.02.2023, 15:54
  • 5,552
Болезненный момент для Путина: с какими лицами российские элиты слушали его послание

Некоторые топ-чиновники просто уснули.

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.

Телеграм-канал «Украина 365» опубликовал фото и видео того, с каким выражением на лицах слушали выступление Путина топ-чиновники РФ.

«Видно, что у них настроение весьма далеко от идеального. Складывается ощущение, что они уже сидят на скамье подсудимых», — пишут авторы канала.

Впрочем, Дмитрий Медведев и многие чиновники во время послания президента РФ Федеральному собранию открыто спали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет ВладимирХалип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко
Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох