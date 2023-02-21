Болезненный момент для Путина: с какими лицами российские элиты слушали его послание
- 21.02.2023, 15:54
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Некоторые топ-чиновники просто уснули.
Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.
Телеграм-канал «Украина 365» опубликовал фото и видео того, с каким выражением на лицах слушали выступление Путина топ-чиновники РФ.
«Видно, что у них настроение весьма далеко от идеального. Складывается ощущение, что они уже сидят на скамье подсудимых», — пишут авторы канала.
Впрочем, Дмитрий Медведев и многие чиновники во время послания президента РФ Федеральному собранию открыто спали.