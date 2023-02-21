Болезненный момент для Путина: с какими лицами российские элиты слушали его послание 21.02.2023, 15:54

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Некоторые топ-чиновники просто уснули.

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.

Телеграм-канал «Украина 365» опубликовал фото и видео того, с каким выражением на лицах слушали выступление Путина топ-чиновники РФ.

«Видно, что у них настроение весьма далеко от идеального. Складывается ощущение, что они уже сидят на скамье подсудимых», — пишут авторы канала.

Впрочем, Дмитрий Медведев и многие чиновники во время послания президента РФ Федеральному собранию открыто спали.

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