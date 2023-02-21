«На поиски ушел один день» 21.02.2023, 15:55

1,974

Семья построила крепкий дом из старой хаты всего за пару месяцев.

Александр и Алла жили и в квартирах, и за городом. А ровно год назад зимним вечером подумали: а не купить ли нам дачу? Потом все было очень быстро: участок со старым срубом, который «не сильно напоминал дом», нашли за один день, через пару дней оформили сделку, сразу Александр вместе с друзьями взялся за строительство, а уже в начале мая дом был готов для жизни. Строили дачу для себя, а осенью и зимой решили сдавать. Realt съездил в гостевой дом «Теремок» в 115 км от Минска и посмотрел, как там все устроено.

— Идея купить дачу возникла у нас год назад. Это был февраль. Мы собирались смотреть два участка. На первый даже не доехали, потому что кругом был снег, дороги не расчищены. А когда приехали смотреть второй, в Осиновке в Сморгонском районе, — влюбились, здесь было шикарно даже зимой, — рассказывает Александр. — Когда посмотрели на сруб — в голове родился план, как здесь можно сделать все красиво. В этот же день встретились с хозяевами — и буквально через два дня оформили сделку.

Хоть сруб был и старый, но брус — в идеальном состоянии, говорит Александр.

— Брус был 100 на 150. Не гнилой, постоянно проветривался.

— Окна были разбиты, поэтому вентиляция была хорошая, — улыбается Алла.

На поиски дома у Александра и Аллы ушел один день, со строительством тоже затягивать не стали. Уже через две недели, хоть на улице только заканчивалась зима, Александр с друзьями взялись за работу.

— Первым делом стали разбирать дом. Сорвали старые деревянные и начали делать теплые полы, потом пристроили ванну и туалет, которых здесь не было, меняли окна в доме. Потом пошло все остальное — электрика, вагонка…

Алла говорит, что женской работы сразу не было вообще.

— Меня муж сюда даже не привозил и не показывал, какая тут была разруха, потому что у меня сразу такие мысли «мы ничего не сделаем, все пропало!».

Но уже 9 мая дом был полностью готов.

«На участок приходит аист. Для него здесь гастрономический рай»

Одна из причин, почему Алле и Александру так понравился участок, — природа рядом: поблизости есть рыбное озеро и «свой» лес. Весной поют соловьи, а летом в гости приходит аист.

— Конечно «свой» лес мы берем в кавычки. Но ты вышел и чувствуешь, что это твой лес. Из леса, кстати, к нам приходит аист и пасется на лужайке, — рассказывает Алла.

— Для него здесь гастрономический рай, — поддерживает Александр. — Из-за того что рядом река здесь бывает много лягушек. За сезон раза четыре прилетал.

Сразу дачу семья покупала для себя на весну и лето. Зимой и осенью, решили, жить здесь не будут: сын учится в школе, удобнее все-таки находиться в городе. Но когда друзья приезжали в гости, постоянно спрашивали, почему бы не сдавать домик. Так семья занялась бизнесом.

— Конечно, было страшно: а вдруг кому-то не понравится? Но пока не было ни одного негативного отзыва, — рассказывает Алла. — На наш домик не распространяются никакие льготы. Мы просто сдаем посуточно. Идешь в налоговую — пишешь заявление на сдачу — и все. Если бы мы были агроусадьбой — было бы сложнее.

Когда домик не занят арендаторами, Алла и Александр сами приезжают сюда отдыхать.

— Мы хотим построить и себе частный дом, чтобы жить в хорошем месте. Дом с квартирой не сравнить. Жизнь здесь идет совсем по-другому.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».