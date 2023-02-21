ВСУ начали быстрое контурнаступление к северу от Авдеевки 21.02.2023, 15:57

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Российские войска выбиты из нескольких населенных пунктов.

Передовые подразделения ВСУ предприняли стремительную контратаку к северу от Авдеевки и выбили подразделения российской армии с захваченных ранее позиции.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Информацию в своем Telegram-канале подтвердил и бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин, отмечая внезапную атаку украинской армии.

Согласно поступающей информации, подразделениям ВСУ в рамках стремительного наступления удалось выбить российские силы с мест, которые контролировались ВС РФ с лета 2022 года.

Тогда оккупанты смогли продвинуться в рамках попытки обойти Авдеевку, однако, по всей вероятности, сегодня ВСУ выбили россиян оттуда. Гиркин отмечает, что источник сообщил об отступлении российских военных из целого ряда населенных пунктов.

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