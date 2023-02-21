Какие направления для отдыха сейчас доступны белорусам и сколько это стоит 1 21.02.2023, 16:17

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Традиционно самый высокий спрос на отдых весной приходится на каникулы.

И снять пуховик, и увидеть солнце, и пройтись по мягкому песку (прощай, снегогрязь!). В общем понятно, что нынешняя погода очень вдохновляет на мечты об отдыхе. Там еще и школьные каникулы не за горами — можно уехать всей семьей. Журналисты onliner.by выяснили, какие направления сейчас доступны белорусам и сколько это стоит.

Традиционно самый высокий спрос на отдых весной приходится на каникулы. В этом году они выпали на неделю с 26 марта по 2 апреля.

При очень большом желании можно купить путевку за $2000 на семью из трех человек. Но это точно исключение. Для комфортного отдыха придется разбивать копилку покрупнее. Журналисты поговорили с руководителем турагентства «Лофт Трэвел» Еленой Кузнецовой о том, где можно погреться после мрачной зимы.

ОАЭ: есть варианты от 650, но надежнее от 1000 долларов на человека

Самых популярных направлений для отдыха весной два — ОАЭ и Египет. В первую очередь, из-за прямого перелета из Минска. Полет в Эмираты занимает около 6 часов, в Египет — на 50 минут дольше.

Можно найти путевку в ОАЭ на 7 ночей с завтраками от 1950 долларов на всю семью, если рассматривать состав двое взрослых + ребенок. Но в турагенстве такие варианты семьям с детьми даже не предлагают. Зачастую это отели с плохим расположением и низким качеством питания и обслуживания. На данный момент стоит ориентироваться на бюджет от 1000 долларов на человека, чтобы отдохнуть в отеле среднего сегмента.

Египет: от 2300 долларов на семью

В Египте цены чуть приятнее. За 2300 долларов можно подобрать путевку на 7 ночей по системе «все включено» на троих: родители и ребенок. Что касается погоды, то конец марта-апрель — самое комфортное время для отдыха и в Египте, и в ОАЭ. Дневная температура держится около 30-33 градусов. При этом в Египте важно выбирать менее ветреные курорты: лучше защищены закрытые бухты Шарм-эль-Шейха и окрестностей.

Турция: спрос есть, цены не упали

— Востребованность Турции не снизилась, несмотря на недавние печальные события. Побережья это не коснулось. Если говорить о ценах, то они выросли относительно двух последних лет, как и цены на все другие направления.

Прямо сейчас Турция остается в топе запросов — в разгаре раннее бронирование на лето. Цены уже выше по сравнению с декабрем-январем, но все равно выгоднее, чем будут в сезон.

Чартерная программа к морю начнется во второй половине апреля. К этому моменту температура днем в Анталии будет около 22-25 градусов тепла. Море еще прохладное, но многие купаются. На первые в этом сезоне вылеты стоимость отдыха в отеле 3* — от 600 евро на человека.

Как вариант, в марте можно отправиться погулять в Стамбул. Семье с ребенком путевка на 4 ночи в отель с завтраком будет стоить от 1500 евро. Но это без экскурсионной программы.

Катар: чуть дороже ОАЭ

Катар — новое направление с прямым вылетом из Беларуси. Первый рейс в эту восточную страну улетит только 4 марта. И дальше будет раз в неделю по субботам. Перелет по времени сопоставим с дорогой в ОАЭ — около 6 часов. Отдых на семью из трех человек обойдется не меньше $2400. Стоимость путевки в отель 3* с завтраками стартует от $788 с человека при двухместном размещении.

Экзотика: цена априори не может быть низкой

На данный момент белорусам доступно огромное количество экзотических направлений. К счастью, наконец без ограничений, связанных с коронавирусом. Это Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, Танзания, Индия, Куба и другие страны. Ограничений нет, а вот возможную акклиматизацию и джетлаг пока никто не отменил.

— Конечно, вся экзотика для нас это дальнемагистральные направления. И время в дороге в одну сторону может быть от 12-14 часов, а с пересадками и ожиданием и намного больше. От расстояния зависит и цена, которая априори не может быть дешевой.

А вот о сезонности можно не волноваться. Для многих экзотических стран — это уже стертое понятие. Есть месяцы, когда вероятность дождей меньше, а ярких солнечных дней больше, но в целом ездить можно круглогодично. А дожди если и идут, то быстро проходят и опять появляется такое желанное солнце.

— В последние годы погода очень условное понятие. Год от года сильно отличается. Например, даже в Турции в начале декабря наши туристы прекрасно отдохнули и плавали — было 22 градуса, — рассказывает Елена.

Мальдивы. По словам турагента, Мальдивы летом так же прекрасны, как и зимой (кто бы сомневался!), а дожди могут быть в любое время года. Это субтропики, погода там стабильно хорошая. В среднем зимой температура порядка 27 градусов, в весенние и летние месяцы — 29-33 градуса.

Стоимость зависит от отеля и количества ночей. Минимально это 3200-3500 долларов за двоих на 7 ночей. Но это будут гестхаусы на локальных островах: ожидания картинки «райского острова» из соцсетей могут не оправдаться. Стоимость на отели-резорты будет начинаться от 4000 долларов и расти примерно до бесконечности. Также нужно помнить про налоги на Мальдивах: к любой покупке, сувенирам, СПА, питанию выше выбранной изначально в отеле категории добавится 23,5% налога.

Куба. Безвизовое направление для белорусов. Из минусов — перелет около 14 часов. Возможны прямые вылеты из Москвы по относительно приятным ценам. Путевка на двоих на «все включено» в марте обойдется от 2750 долларов. Погода стабильно радует: воздух 28-30 градусов, море — 25-26.

Бали. В Индонезии все еще сохранились ковидные ограничения, и полететь туда можно только с сертификатом о вакцинации. С вылетом из Москвы стоимость на 10 ночей от 2800 долларов на двоих. Есть вылеты из Минска со стыковкой в Дубае или Стамбуле. В этом случае цена стартует от 3800 долларов за пару. Температура на побережье около 30 градусов.

Таиланд. Если говорить о Таиланде, то важно помнить, что это визовое направление для граждан РБ. Виза открывается заранее в Москве — на это уходит 3-4 недели. Вылеты возможны из Москвы. Из Минска со стыковкой в Дубае доступны перелеты на Краби и Пхукет. В начале апреля стоимость на 12 ночей на двоих с завтраками стартует от 2900 долларов.

Шри-Ланка. Виза тоже нужна, но ее можно сделать по прилету или заранее, но в течение нескольких дней. Цена чуть ниже, чем на другие экзотические направления: от 2000 долларов на двоих на 11 ночей из Москвы. Но это варианты вообще без питания.

Только посмотреть: эксклюзивные варианты

Понятно, что в любую из названных выше стран можно найти тур по впечатляюще высоким ценам. Но и относительно бюджетная альтернатива существует. А есть направления, к которым слово «дешево» не применимо в принципе. Так что просто перечисления вариантов тропического рая нам показалось мало. Решили узнать еще и о нетипичных направлениях, которые предлагают белорусам.

— Из необычного, не самого популярного и того, что не каждый может себе позволить: Бразилия — Сан-Пауло, водопады Игуасу, Рио-де-Жанейро плюс отдых на побережье (от 4350 долларов на двоих). Тур по Флориде с выездом из Нью-Йорка (от 4500 на человека при двухместном размещении в отеле среднего класса). ЮАР и Мозамбик (от 5500 долларов на человека при двухместном проживании).

Последний вариант вряд ли ассоциируется с жарой. Но промолчать нет никаких сил. Тур в Антарктиду обойдется от 10 000 долларов на человека. И это даже не в собственной каюте, а при двухместном проживании.

Все названные в статье цены стартовые и актуальны для готовых туров. Условия проживания могут быть достаточно скромными. Но уровень комфорта при желании можно повысить: за деньги — да. Как и спланировать путешествие самим с совсем другими расходами. Ясно одно: море великолепно при любом бюджете.