Tornado для ВСУ: характеристики, цена и кто может предоставить 1 21.02.2023, 16:21

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Самолет может выполнять функции как бомбардировщика, так и истребителя.

Недавно стало известно, что Италия может поставить Украине боевые самолеты Tornado. Но пока не хочет делать это первой.

Самолет Tornado был разработан в 1970-х годах Panavia – общей компанией ФРГ, Италии и Британии. Что известно о Panavia Tornado, рассказал сайт fakty.com.ua.

Panavia Tornado: характеристики самолета

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Panavia Tornado – достаточно не новый самолет, он начал использоваться странами НАТО еще в 1980-х годах. Это фактически самолет, который может выполнять функции как бомбардировщика, так и истребителя.

Можно назвать многофункциональным, но есть у него как преимущества, так и недостатки. Он действительно имеет достаточно большую максимальную скорость.

Это – почти 2,2 маха. Он сверхзвуковой, может совершать операции на достаточно недосягаемой для большинства малого и среднего радиусов действия зенитно-ракетных комплексов врага высоте, и фактически имеет неплохую грузоподъемность – почти 9 тыс. кг.

Это обеспечивает ему эффективную работу в зоне боевых действий, где отсутствует, в первую очередь, насыщение действительно большого количества эффективного ПВО. Так как максимальная высота, по которой он может действовать, – это 15 км.

Кроме этого, по словам эксперта, Panavia Tornado необязательно использовать именно для нанесения ударов по объектам путем бомбовой нагрузки. Он может использоваться и для нанесения ракетных ударов, за счет ракет воздух-поверхность и воздух-воздух.

Хотя его возможности по ведению боевых действий в воздушном пространстве против СУ-35, например, сомнительны, но его не только для этого могут использовать.

Но и для поддержки именно передовых подразделений ВСУ, в передовой зоне, без глубокого захождения в рискованную зону действия российского ПВО или именно мобильных групп по ПЗРК. Таким образом, он может быть достаточно эффективным.

Однако Panavia Tornado – это самолет третьего поколения (даже не четвертого). Мягко говоря, он немного устаревший. Даже несмотря на все свои модернизации, которые он проходил, они не совсем отвечают тем потребностям, которые сейчас есть в современной полномасштабной войне.

Хотя как элемент для выполнения сугубо каких-то миссий, которые определены именно для него, довольно неплохо может себя проявить и повысить эффективность наших ВСУ в контрнаступлении.

Panavia Tornado: характеристики

экипаж – 2 человека;

грузоподъемность – 9 тыс. кг;

длина – 16,72 м;

высота – 5,95 м;

размах крыла: 8,60 м — 13,91 м (в зависимости от угла стреловидности);

площадь крыла: 26,60 м² (при углу стреловидности 25°);

масса пустого – 14 091 кг;

максимальная взлетная масса – 27 950 кг (с наружными подвесками);

цена – $40-50 млн.

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