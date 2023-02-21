Политолог: Лукашенко загоняют в ловушку 1 21.02.2023, 16:29

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фото: ТАСС

Диктатор понимает, чем все это пахнет.

Сегодня Лукашенко встретился с правителем самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания. Политолог Александр Класковский в комментарии для «Салідарнасці» отметил, что за этим визитом может стоять Кремль:

— Лукашенко выкручивают руки, его загоняют в ловушку. Показательно, что прошлый раз Лукашенко был вынужден общаться с руководителем самопровозглашенной Абхазии тоже после встречи с Путиным.

То есть и в одном, и в другом случае кремлевский властитель сказал примерно следующее: «Саша, хватит увиливать, пора уже, наконец, признавать реалии».

Прошлую встречу Лукашенко с Бжания в Абхазии белорусские государственные СМИ старались не афишировать, вспоминает аналитик. Да и сам правитель ехал туда неохотно. Сейчас Лукашенко, скорее всего, тоже не испытывает никаких восторгов от этой встречи, хотя перед телекамерами говорит о дружбе и сотрудничестве.

— На самом деле он понимает, чем все это пахнет. Уже давно независимые аналитики выдвигали версию, что Кремль хочет расширить так называемое Союзное государство. Сейчас Лукашенко пользуется в нем исключительными привилегиями, формально он считается равноправным партнером.

Но если представить, что в состав Союзного государства будут включены Абхазия, Южная Осетия, тогда получится, что Лукашенко опустят, поставят на одну доску с вождями этих самопровозглашенных новообразований. Тогда от исключительного статуса Лукашенко ничего не останется. Он будет только «одним из».

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