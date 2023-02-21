«Только пальцем у виска покрутят»3
- 21.02.2023, 16:36
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Белорусы высмеяли заявление главы Минобороны.
Глава минобороны Виктор Хренин заявил о мобилизации 150 тысяч человек, включая женщин. Читатели сайта Charter97.org жестко отреагировали на слова лукашиста:
«Вот под стать себя хитрозачесанный шизофреник Лукашенко и подбирает такие кадры».
«Даешь «совок» 2.0 - дружинники, ополчение, стукачество, репрессии, ссылки».
«Если раздадут автоматы, то «ополчение» объявит себя частями полка имени Калиновского».
«Таракан решил сам пойти к эшафоту?»
«Давайте только мешки черные с собой не забудьте взять, а то собаки погрызут».
«Получат оружие и в партизаны!»
«Кому адресованы эти слова? В Беларуси только пальцем у виска покрутят. Украина и «калиновцы» посмеются в голос».
«Хренин дурак или прикидывается? 150 тысяч побегут с вилами Дрозды защищать?»
«Слушай, я и сам в нужный момент мобилизуюсь, чтобы уничтожать таких врагов народа, как ты и тебе подобные холуи».