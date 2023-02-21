Что задумал Китай, предлагая свой «мирный план» Павел Климкин

21.02.2023, 16:48

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Павел Климкин

Никому не выгодно, чтобы война длилась очень долго.

Время визита президента США Джо Байдена в Киев выбрано почти идеально. Ведь 20 февраля так называемый президентский день в Соединенных Штатах, когда вспоминают президентов. И Байден показал: он — президент, за ним лидерство.

Именно в канун путинского послания состоялся этот визит. Весь мир увидел, как он ответил Байдену.

Более того, у Байдена как раз после возвращения из Киева будет речь в Польше. Я думаю, что это будет историческая речь, действительно очень крутая. Я уверен, что ее очень долго готовили. И для Байдена это, как для человека, для президента, он показал, что это миссия, когда он приехал сюда и все реально этого ожидали.

А для нас это, во-первых, символический визит. Если хотите — исторический. Когда Байден приезжает, действительно появляется понимание, что «я с вами, Америка с вами». И это не пустые слова — «я действительно здесь накануне годовщины вторжения». И что Соединенные Штаты будут оставаться основным партнером и союзником. Друзей, конечно, не делят на первых, вторых и третьих. Но американцы — это 100% номер один. Потому это для всех выгодно.

Никому не выгодно, чтобы война длилась долго. Это совершенно очевидно. Даже китайцам не выгодно, чтобы война длилась долго. Они, конечно, взыскивают с этой войны. Но сейчас все российские потоки (энергоносители, нефть, газ) переориентируются с Запада на Индию и все больше на Китай. А это значит, что головная боль зависимости, которую столько лет имела Европа и реально не хотела по этому поводу ничего делать, поворачивается на Китай.

И не просто так китайцы сейчас оживились, планы будут представлять через пару дней, и думают, что делать. Появились данные, что они могут поставлять даже летальное оружие. Об этом госсекретарь США Блинкен говорил с Ван Йи — главным человеком, ответственным за международные отношения.

Потому считаю, что никому не выгодно, чтобы война длилась очень долго. Я считаю, что это влияет на мировые рынки.

Упомяну о Мюнхене. Я тоже много общался со своими друзьями и приятелями. У меня там их много. То, что бросается в глаза многим на Мюнхенской конференции — это то, что представители незападного мира (разных стран: латиноамериканских, африканских, азиатских) очень жалуются. И это не то, что они нас не любили, Украину. Нет. Вовсе нет. Но они говорят, что война отвлекает и нас, и главное Запад. Время тратится, конечно, на Украину. Деньги тратятся, переориентируются на Украину. Оружие тоже. Возникает вопрос: что дальше?

Но есть и другие глобальные вызовы. Для нас это Украина — больше всего, а для кого-то — борьба с изменениями климата, для кого-то — поставки удобрений, для кого-то — что-то еще.

И я не согласен, что именно для демократов в контексте президентской кампании в США нужно как можно быстрее завершить эту войну. Я, кстати, от своих знакомых в Конгрессе республиканцев слышу: нам нужна стратегия, нужно видеть, когда мы можем и как идти дальше. И, кстати, республиканцы здесь занимают очень последовательную позицию.

Поэтому я бы по отдельным партиям и по отдельным странам такого распределения очень четкого не делал. Я его, к примеру, не вижу.

Диванные пропагандисты Российской Федерации уже сказали, что визит Байдена в Украину — это демонстративное унижение России. Это отвечает их ментальности. Они нас видят, как третий сорт относительно себя. Никогда их мы перевоспитать не сможем. Они такие, как есть. Для многих действительно эта ментальность, идеология — это навсегда.

Украину они считают своей, считают, что в ее истории нет государственности, нет языка и вообще нет ничего. А приезжающий в Киев Байден это олицетворение того, что получается на самом деле — все наоборот. Да еще люди доказывают, что они круче россиян. И вот у них перед глазами ломается вся логика. Они начинают спрашивать: а куда мы идем, что такое наша победа, что такое наше поражение, что мы для этого делаем или не делаем. Но это мы им оставим. Пусть они с этим играют.

Они никогда нас не примут. Я в это совершенно не верю. Наблюдая за Россией уже много лет и профессионально тоже, я вижу, что на самом деле большинство россиян являются частью и основой этого режима.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пути с Мюнхенской конференции дал интервью. И впервые сказал одну вещь, которую я, кстати, уже очень долго ждал от европейских лидеров. Он сказал: «Вот сменим Путина, а что дальше, что-то будет лучше?» И это признание того, что это не только Путин, не часть российских элит. Это и есть сегодняшняя идеология. Она реваншистская, сознательно воспитывалась и использовалась. И без перезагрузки этой идеологии, этого режима, не может быть ни одного баланса, никакой стабильности, в конце концов, мира. Вот это понимание заходит.

У меня такое чувство, что китайцы начали думать о возможности частичного коллапса в России. Может быть, милитарного, возможно, экономичного, возможно, в смеси. Поскольку стратегия Запада — стратегия тысячи порезов России состоит в том, чтобы давить одновременно милитарно, санкциями, изоляцией и многими вещами.

И обратите внимание: именно во время Мюнхена появилось официальное обвинение американцами России в том, что они совершили преступления против человечности. Военные преступления — это одна реальность. А вот преступления против человечности — это действительно означает, что — все, вы преступники. И как-то с вами теперь разговаривать можно только по другому плану и по другому типу.

В Москве это очень хорошо поняли. Но это поняли и в Китае. И они поняли, что давление на Россию не просто увеличилось. Запад переключил вторую передачу и намеренно выбрал время перед годовщиной вторжения.

Думаю, что Китай будет пытаться сейчас играть на ничью очень последовательно. И план, который мы увидим через несколько дней, как обещали (хотя мирный план, по моим данным, разрабатывается уже несколько месяцев), будет, вероятно, о стандартных вещах. Так «дружба-жвачка», «давайте остановимся, начнем говорить», а давайте демилитаризация. Поэтому именно в этом китайская логика, как я ее вижу.

И Ван Йи не просто выбрал такой маршрут. Он же поехал по маршруту Париж-Рим-Мюнхенская конференция, затем, кстати, еще Венгрия, а затем Москва. И интересно, что когда у нас был Байден в такой классный солнечный день, Ван Йи был в такой приторной, суровой, облачной Москве, тоже многое обсуждал.

Я думаю, что Путин учел некоторые вещи в своем послании. Поскольку мнение Китая для него критичное. Он прекрасно понимает, что поддержка Китая в сегодняшней реальности для него — это как клиническая поддержка. Без этого фактически Россия будет мигрировать в какую-то большую Северную Корею.

Убедить Китай играть прямо на нашу победу сегодня на самом деле сложно. Поскольку коллапс России сегодня, думаю, Китаю невыгоден. Поскольку это будет означать, что Запад победил. Это будет означать, что Китай находится в гораздо более слабой позиции. Это будет означать совершенно иную геополитическую конфигурацию. И незападный мир, который прежде всего будет говорить с Западом, а только после этого с Китаем, и еще многое.

Павел Климкин, nv.ua

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