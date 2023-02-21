Байден — Дуде: Мы строим новое стратегическое партнерство

Байден — Дуде: Мы строим новое стратегическое партнерство1
- 21.02.2023, 17:08
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О чем говорили президенты Польши и США во время переговоров.
Президент США Джо Байден продолжает свой визит в Польшу. В президентском дворце в Варшаве прошли переговоры американской и польской делегаций, которые возглавляли президенты двух стран.
«Нет согласия демократического сообщества, которое представляют США, на такие действия России. Присутствие президента для нас чрезвычайно важно с точки зрения нашей безопасности», — заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Наши военные останутся в Польше. Сейчас мы строим новое стратегическое партнерство. У нас впереди много трудностей, с которыми нам придется столкнуться вместе, но я уверен, что мы их преодолеем,
Я хочу поблагодарить президента Польши за помощь Украине. Это замечательно, что вы сделали. В прошлом году я наблюдал, как через границу проходили дети и жены, которые оставили своих мужей. Это потрясающе.
Обязательства США и наших союзников по поддержке Украины сохранились. Я сказал президенту Владимиру Зеленскому, что наша поддержка остается непоколебимой», — сказал президент США.
February 21, 2023
Уже в 19:30 Джо Байден планирует выступить с речью в садах королевского дворца, у террасы Аркады Кубицкого.
Как заявил президент Анджей Дуда, выступление американского президента будет иметь важное историческое значение. Он добавил, что принципиальное значение имеет то, что он будет озвучен из Варшавы.
В среду, 22 февраля, Байден примет участие во внеочередном саммите Бухарестской девятки (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия) и встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент США пробудет в Польше до 22 февраля. Изначально в Белом доме сообщали, что он не собирается посещать другие страны, однако 20 февраля он неожиданно прибыл в Киев.
В столице Украины Байден встретился с президентом Владимиром Зеленским и анонсировал передачу Украине вооружения.
Это был первый визит президента Соединеных Штатов в Украину за почти 15 лет. Байден пробыл в Киеве около шести часов, после чего отправился в Польшу.