Лукашисты решили провести масштабные проверки междугородних маршруток

Лукашисты решили провести масштабные проверки междугородних маршруток6
- 21.02.2023, 17:17
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Что ждет компании?
Налоговая служба вместе с ГАИ и Транспортной инспекцией проведут в ближайшее время масштабные проверки компаний, оказывающих услуги в сфере регулярных и нерегулярных междугородних перевозок пассажиров. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Основанием для контрольных мероприятий послужило то, что «возросло количество обращений граждан и юридических лиц, а также сообщений от государственных и правоохранительных органов о нарушениях, допускаемых перевозчиками пассажиров».
По МНС, это нарушения приема денег, отсутствие кассового оборудования, осуществление незаконной предпринимательской деятельности.