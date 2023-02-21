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Лукашисты решили провести масштабные проверки междугородних маршруток

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  • 21.02.2023, 17:17
  • 5,378
Лукашисты решили провести масштабные проверки междугородних маршруток

Что ждет компании?

Налоговая служба вместе с ГАИ и Транспортной инспекцией проведут в ближайшее время масштабные проверки компаний, оказывающих услуги в сфере регулярных и нерегулярных междугородних перевозок пассажиров. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Основанием для контрольных мероприятий послужило то, что «возросло количество обращений граждан и юридических лиц, а также сообщений от государственных и правоохранительных органов о нарушениях, допускаемых перевозчиками пассажиров».

По МНС, это нарушения приема денег, отсутствие кассового оборудования, осуществление незаконной предпринимательской деятельности.

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