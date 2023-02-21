Гитлер в футляре

Гитлер в футляре4
- Виталий Портников
- 21.02.2023, 17:44
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Путину просто пришлось читать своей челяди старый довоенный текст.
Если провести интересный эксперимент, представить себе, что мы читаем речь Путина 21 февраля 2023 года ровно год назад, мы с вами убедимся, что не изменилось ровным счетом ничего
Как будто бы не было провала блицкрига, экономических санкций Запада, солидарности цивилизованного мира с Украиной, повального бегства из России тех ее граждан, кто не поддерживает путинскую агрессию или просто не хочет служить в российской армии. Практически все те же тезисы: Украина «придумана», Запад нацелен на уничтожение России, тот, кто несогласен с кремлевским сумасшедшим и его поклонниками - «национал-предатель», жить станет еще лучше.
Если бы Путин произнес все это в прошлом году, никто бы и не удивился. Но он отложил свое послание Федеральному собранию просто потому, что рассчитывал прочесть «победную речь». Об оккупации Украины, свержении «нацистского режима», присоединении к России половины украинских земель… Он собирался приехать к депутатам не с Ново-Огарево, а с Крещатика.
Ничего этого не произошло. История посрамила мелкого ничтожного человечишку, который поверил, что он царь и бог. И еще не раз посрамит. Так что Путину просто пришлось читать своей челяди старый довоенный текст в надежде, что никто и не заметит того, что он продолжает жить в прошлом, что он - диктатор в футляре.
Но все заметили, Владимир Владимирович. Гитлер-то голый.
Виталий Портников, espreso.tv