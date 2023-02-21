Кочанова о доходах белорусов: 2022-й сложился удачно 2 21.02.2023, 17:55

Наталья Кочанова

О каких белорусах идет речь, чиновница не уточнила.

Для Беларуси 2022 год сложился удачно, население не почувствовало санкции, а экономика работает стабильно. Об этом заявила председатель совета республики Наталья Кочанова во время посещения «Минск Кристалл».

Отметим, что даже официальные данные, которые не заслуживают доверия, рапортуют о падении белорусской экономики и доходов населения.

Об эффекте санкций говорили и чиновники режима. Так министр экономики Александр Червяков заявил, что масштабы введенных санкций огромны — 25% экономики напрямую попали под ограничения, а косвенно — затронули все отрасли.

Возможно, чиновница имела в виду каких-то других белорусов, для кошельков которых ушедший год сложился удачно. К примеру — жителей элитного коттеджного поселка Дрозды.

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