Столтенберг о речи Путина: Он дал понять, что готовится к новой войне 3 21.02.2023, 18:02

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Йенс Столтенберг

Фото: Liga.net

Генсек НАТО отреагировал на обвинения российского диктатора.

Именно Россия является агрессором, почти год назад совершившим нападение на территорию Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.

По его словам, в начале захватнической войны виноват только российский правитель Путин.

«Это Путин начал эту имперскую захватническую войну. Сегодня он ясно дал понять, что готовится к новой войне. Путин не должен победить. Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и всего мира», - сказал Столтенберг .

Он также отметил, что обвинения Путина в том, что Запад пытается уничтожить Россию - не логичны. Ведь именно Москва является агрессором в Украине, куда она совершила вторжение почти год назад.