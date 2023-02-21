Журналисты нашли белорусский продукт, который стоит 4000 рублей за килограмм 2 21.02.2023, 18:10

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Найти его можно в молочном отделе супермаркета.

Вы можете найти этот продукт в молочном отделе супермаркета. И если решите брать килограмм, то он действительно обойдется в 4 тысячи рублей (даже больше — в 4130 рублей). Подробнее о товаре рассказывает Onliner.

Речь идет о сухой закваске для приготовления йогурта: 4 рубля 13 копеек за упаковку в 1 грамм. Cостав — Streptococcus salivarius subsp. Thermophiles и Lactobacillius bulgarius. Производитель указывает: «Количество молочнокислых микроорганизмов не менее 1×10(9) КОЕ/г».

В упаковке два пакетика закваски. Предполагается, что, добавив молоко, из каждого вы получите от 1 до 3 литров йогурта.

Вот что журналистам сказали в «ЭкоОптФуд» о цене на закваску:

«Одной упаковки в 1 грамм за 4 рубля вам хватит для приготовления 6 литров йогурта — натурального полезного продукта. Из 1 килограмма закваски вы бы приготовили около 60 000 литров йогурта. Такого объема йогурта вам бы хватило до конца жизни, и, можно предположить, 4 тысячи рублей за такой объем продукта — это оправданная цена. Тем более что в магазине баночка йогурта в 150 грамм стоит в районе 2 рублей».

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