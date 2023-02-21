Украинская разведка «засветила» американский вертолет «Черный ястреб» 3 21.02.2023, 18:18

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Его поставки не объявляли.

Авиация военной разведки Украины вернулась с боевой задачи в самых горячих участках фронта. Спецназовцам помогал американский вертолет UH-60 Black Hawk. Итак, на вооружении ГУР есть по крайней мере один такой «Черный ястреб», пишет «Униан».

Опубликовано две фотографии спецназовцев на фоне многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk.

- Только что пилоты-разведчики вернулись после выполнения очередного боевого задания. Боевые вертолеты значительно увеличивают возможности специальных подразделений Главного управления разведки Украины и эффективность выполнения специальных операций, – говорится в сообщении пресс-службы ГУР.

Профильные паблики и эксперты подтвердили, что за спинами воинов ГУР именно «Черный ястреб». Ранее официально ни одна из стран, которая имеет на вооружении UH-60 Black Hawk, не объявляла об их передаче Украине.

UH-60 Black Hawk – американский многоцелевой вертолет разработки и производства компании Sikorsky. Главными задачами «Черного ястреба» является перевозка личного состава, эвакуация раненых и различных военных грузов как внутри, так и на внешних подвесках.

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