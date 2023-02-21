В Чернигове переименовали улицы, названия которых связаны с Беларусью

В Чернигове переименовали улицы, названия которых связаны с Беларусью1
- 21.02.2023, 18:32
Переименование приурочили к годовщине начала полномасштабного вторжения.
В Чернигове переименовали 37 улиц и переулков, названия которых связаны с Беларусью и Россией. Соответствующее решение 21 февраля принял городской совет. Его приурочили к годовщине начала полномасштабной российской агрессии.
Местные власти подчеркивают, что это не только дерусификация топонимов, но и борьба с упоминаниями о странах-агрессорах.
«Это не просто смена названий улиц, это изменение восприятия нашего мира», — говорит украинский депутат Ирина Соломаха.
В украинском городе исчезли улицы Брестская, Минская и Мозырская, а также Минский и Мозырский переулки. Переименования в Чернигове происходили и в прошлом году.