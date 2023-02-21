В Чернигове переименовали улицы, названия которых связаны с Беларусью 1 21.02.2023, 18:32

Переименование приурочили к годовщине начала полномасштабного вторжения.

В Чернигове переименовали 37 улиц и переулков, названия которых связаны с Беларусью и Россией. Соответствующее решение 21 февраля принял городской совет. Его приурочили к годовщине начала полномасштабной российской агрессии.

Местные власти подчеркивают, что это не только дерусификация топонимов, но и борьба с упоминаниями о странах-агрессорах.

«Это не просто смена названий улиц, это изменение восприятия нашего мира», — говорит украинский депутат Ирина Соломаха.

В украинском городе исчезли улицы Брестская, Минская и Мозырская, а также Минский и Мозырский переулки. Переименования в Чернигове происходили и в прошлом году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».