В российских регионах ограничили выдачу тел погибших в Украине оккупантов 8 21.02.2023, 19:04

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иллюстрационное фото

Не больше двух в день.

По мере того, как потери российской армии в Украине множатся, а в цинковых гробах вслед за профессиональными военными начинают возвращаться домой мобилизованные, власти вводят ограничения на выдачу тел погибших, опасаясь всплеска социального недовольства, пишет The Moscow Times.

Морги в российских регионах получили указание «дозированно» выдавать родственникам тела погибших в Украине, чтобы не сеять панику, рассказали The Moscow Times источник в региональном правительстве одного из субъектов и сотрудник морга.

По словам чиновника, знакомого с ситуацией, в Северной Осетии действует негласное распоряжение «выдавать не больше двух тел в день».

Сотрудник морга в Оренбурге уточняет, что устное указание поступило от руководства в городском управлении здравоохранения. «У нас небольшой город, выдать сразу столько погибших родственникам — значит создать панику», - поясняет он.

«К тому же хотели избежать ситуации, когда родственники толпились бы у морга в очереди за покойниками. Там и обмороки могли бы быть, и скандалы, в общем, ситуацию решили не накалять», - добавляет источник.

По западным данным, к началу февраля российская армия потеряла в Украине почти 200 тысяч человек, включая убитых и раненных - больше, чем численность группировки, которую президент Владимир Путин собрал для вторжения 24 февраля 2022 года.

Число непосредственно убитых британская разведка оценивает в 60 тысяч человек, причем этот список начал стремительно расти после объявления мобилизации. ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, набравшего 40 тысяч заключенных по тюрьмам и колониям, потеряла каждого четвертого бойца, полагают в британской разведке.

В феврале потери армии достигли масштабов, которых с начала войны еще не было, — это видно по открытым данным, указывает Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», которая вместе с Би-би-си ищет погибших по постам в соцсетях, фотографиям и сообщениям госорганов. Согласно подсчетам журналистов, подтвержденные потери превысили 14 тысяч человек - и это только «вершина айсберга».

При попытке атаковать Угледар, чтобы прорвать украинский фронт к годовщине начала войны, российские генералы довели потери армии до 500 человек в день, говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Путин и его Генеральный штаб РФ «отрицают реальность или игнорируют реальность, и им просто все равно, какое количество собственных людей они убивают», сказал Уоллес.

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