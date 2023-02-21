В ВС Литвы прокомментировали информацию о выдвижении колонн белорусской военной техники 2 21.02.2023, 19:10

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Сообщалось, что четыре колонны двигалась в сторону границы с Литвой.

В Вооруженных силах Литвы не видят угрозы в передвижении техники по Беларуси. Так в пресс-службе ведомства отреагировали на информацию о том, что в ночь с 20 на 21 февраля в Беларуси в направлении литовской границы поехала колонна военной техники, пишет Delfi.

В литовских Вооруженных силах сообщили, что непрерывно следят и анализируют военную активность в Беларуси, и текущая активность «не влияет на ситуацию с безопасностью Литвы». В ведомстве также подчеркнули, что информация из неофициальных источников не всегда подтверждается, пишет Delfi со ссылкой на агентство ELTA.

Ранее мониторинговая группа «Белорусский гаюн» рассказала, что в ночь с 20 на 21 февраля в Беларуси четыре колонны военной техники выдвинулись в сторону границы с Литвой. Среди них были военные грузовики «Урал», «Камаз», внедорожники УАЗ, бензовозы, боевые машины пехоты.

Утром 21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что во вторник одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, «выдвинулась в назначенный район».

«Личному составу предстоит выполнение ряда учебно-боевых задач, в том числе по организации охраны и обороны района, его инженерного оборудования и осуществлению комплекса мер по организации тылового и технического обеспечения», — отметили в Минобороны, не конкретизировав, куда направлялась колонна.

Во вторник главный советник президента Литвы Кястутис Будрис также предупредил о ситуации с безопасностью. По его словам, вторжение российской военной группировки наподобие «Вагнер» в страны Балтии – это реальный сценарий.

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