Два вуза Эстонии возобновляют прием белорусских студентов 2 21.02.2023, 19:15

В прошлом году их не брали из-за войны.

Таллиннский и Тартуский университеты в Эстонии возобновляют прием на учебу студентов из Беларуси, прекращенный в прошлом году из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщили в офисе Светланы Тихановской.

Уполномоченный Офиса в Эстонии Виталий Молчанов встретился с представителями Тартуского университета, которые подтвердили, что вуз опять начинает принимать на учебу студентов из Беларуси. На встрече обсуждали также визовые вопросы и возможности для белорусских студентов, которые хотят продолжить обучение в Эстонии.

Таллиннский университет тоже подтвердил, что снял ограничения для белорусских студентов и возобновил их прием на учебу.

Напомним, в марте прошлого года Тартусский университет ограничил прием в бакалавриат и магистратуру студентов из Беларуси и РФ, за исключением тех, кто проживает в ЕС или уже проходит обучение в вузе.

Об аналогичном решении, принятом в ответ на российское вторжение в Украину, заявил Таллинский технический университет.

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