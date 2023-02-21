закрыть
21 февраля 2023, вторник, 19:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Два вуза Эстонии возобновляют прием белорусских студентов

2
  • 21.02.2023, 19:15
Два вуза Эстонии возобновляют прием белорусских студентов

В прошлом году их не брали из-за войны.

Таллиннский и Тартуский университеты в Эстонии возобновляют прием на учебу студентов из Беларуси, прекращенный в прошлом году из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщили в офисе Светланы Тихановской.

Уполномоченный Офиса в Эстонии Виталий Молчанов встретился с представителями Тартуского университета, которые подтвердили, что вуз опять начинает принимать на учебу студентов из Беларуси. На встрече обсуждали также визовые вопросы и возможности для белорусских студентов, которые хотят продолжить обучение в Эстонии.

Таллиннский университет тоже подтвердил, что снял ограничения для белорусских студентов и возобновил их прием на учебу.

Напомним, в марте прошлого года Тартусский университет ограничил прием в бакалавриат и магистратуру студентов из Беларуси и РФ, за исключением тех, кто проживает в ЕС или уже проходит обучение в вузе.

Об аналогичном решении, принятом в ответ на российское вторжение в Украину, заявил Таллинский технический университет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет ВладимирХалип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко
Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох