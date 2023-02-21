Западные банки начали блокировать поставки российской нефти в Индию 1 21.02.2023, 19:22

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В прошлом году Индия стала одним из основных покупателей российской нефти.

Российские нефтяные компании столкнулись с проблемами на рынке Индии, который стал ключевым для баррелей из России после санкций Запада и эмбарго Евросоюза.

Государственный нефтеперерабатывающий завод Индии Hindustan Petroleum столкнулся с проблемами при попытке оплатить российскую нефть из-за потолка цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на топ-менеджера компании.

Западные банки отказались проводить платеж, так как Hindustan Petroleum не раскрыла стоимость сделки. В связи с этим банки опасаются нарушения санкций в отношении российской нефтяной отрасли.

В начале декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть, который согласовали страны «Большой семерки» и Евросоюза. Западным банкам, а также страховым и логистическим компаниям запретили оказывать услуги компаниям по всему миру, которые решат покупать баррели в РФ по цене выше $60.

Hindustan Petroleum ранее платила за российскую нефть в долларах США, дирхамах ОАЭ и в рублях, сказал собеседник агентства. По его словам, проблемы с оплатой вряд ли окажут большое влияние на потоки топлива между Индией и Россией. Страны уже ищут возможные обходные пути, отметил он, однако подробности не привел.

К концу финансового года (31 марта 2023 года) Hindustan Petroleum переработает 15 млн тонн импортной нефти, прогнозируют аналитики. Около 2 млн из них завод приобрел на спотовом рынке у России. Компания также ведет переговоры по поставкам сырого топлива по контрактам. При этом возможности Hindustan Petroleum по переработке российской нефти ограничены: у компании нет сложных установок для переработки тяжелой нефти.

В прошлом году Индия и Китай стали основными покупателями российской нефти. Экспорт сырой нефти из России в эти азиатские страны за последний месяц вырос до рекордных 3,19 млн баррелей в день, писал Bloomberg накануне.

Средняя стоимость основной российской марки нефти Urals в январе составила $49,48 за баррель, сообщал Минфин. За тот же месяц средняя цена сорта Brent оказалась на уровне $84 за баррель. То есть дисконт к Urals составил 41%.

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