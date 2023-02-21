МИД Литвы потроллил Путина: НАТО даже не начинало СВО против России 21.02.2023, 19:40

Габриелюс Ландсбергис

Россию бьют украинцы, а не НАТО.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис потроллил диктатора РФ Владимира Путина, который вновь обвинил Запад и страны НАТО в нападении России на Украину.

«НАТО не находится в состоянии войны с Россией. НАТО даже не приступила к специальной военной операции против России», — пишет Ландсбергис в Twitter.

Ландсбергис подчеркнул, что Россию «бьют украинцы, а не НАТО».

«Это становится неудобным для некоторых людей, и это видно», — добавил Ландсбергис.

Путин во время обращения к Федеральному собранию РФ во вторник, 21 февраля, озвучил порцию новых бредовых заявлений о причинах нападения на Украину.

Он повторил утверждения российской пропаганды о секретных базах НАТО и США, а также о биолабораториях у границ России. Путин также заявил, что Запад готовил «порабощенную ими Украину к большой войне».

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