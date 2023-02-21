В Беларуси стал доступен новый сервис бесконтактной оплаты для смартфонов на Android 1 21.02.2023, 19:45

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Как его подключить?

В Беларуси стал доступен Swoo Pay — новый сервис бесконтактной оплаты для смартфонов на Android. Об этом 21 февраля сообщил «Альфа-Банк».

Приложение Swoo — это полноценный цифровой кошелек, который сертифицирован платежной системой Mastercard.

«Сейчас многие Android-пользователи используют для покупок Кошелек Pay, но он перестанет поддерживать карты белорусских банков 3 марта», — сообщили в «Альфа-Банке.

Для того, чтобы начать пользоваться Swoo Pay необходимо скачать приложение в Google Play и привязать к нему свою банковскую карту. А при оплате нужно выбрать нужную карту из списка и поднести свой смартфон к терминалу.

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