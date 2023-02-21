В Гродно задержали нелегальных мигрантов из-за ссоры с местными

В Гродно задержали нелегальных мигрантов из-за ссоры с местными5
- 21.02.2023, 20:01
- 1,914
Их депортировали.
В Гродно задержали две группы незаконных мигрантов, их депортировали, сообщает телеканал «Гродно Плюс».
С 15 по 17 февраля в Беларуси провели комплексное мероприятие «Нелегал» — в том числе в Гродно задержали нелегальных мигрантов, которые скрывались на территории Октябрьского района. Там их вычислили участковые инспекторы, причем в одном случае причиной разбирательств стал конфликт иностранцев с жильцами дома.
Как сообщили в милиции, к мигрантам «применена депортация в добровольном порядке» — их точное число не сообщается. Троих нелегалов поместили в изолятор для установления личности.
— Выявлены нарушения миграционного законодательства среди граждан Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Иностранные граждане привлечены к административной ответственности. Штраф наложен в сумме более 1300 белорусских рублей, — заявили в РУВД.
Напомним, всего несколько дней назад на агроусадьбе под Минском задержали почти сотню нелегальных мигрантов из Африки, Азии и Ближнего Востока — они въехали в Беларусь из России наземным транспортом, а затем планировали перебраться в ЕС.
Сообщения о задержаниях нелегальных мигрантов в Беларуси стали появляться после введения польской стороной ограничений на движение транспорта на белорусско-польской границе.
Ранее в погранслужбе Польши неоднократно заявляли, что белорусская и российская сторона причастны к организации незаконного трафика мигрантов на Запад. Периодически польские пограничники публикуют видео, на которых мигрантов к польской границе сопровождают люди в военной форме.
В свою очередь в Госпогранкомитете Беларуси претензии польских коллег отвергают и выдвигают встречные обвинения: те якобы издеваются над мигрантами на территории Польши и отправляют их обратно в нашу страну.