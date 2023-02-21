Гончаренко: Украина должна разорвать уже сейчас все дипломатические отношения с режимом Лукашенко 3 Алексей Гончаренко

21.02.2023, 20:06

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Алексей Гончаренко

У демократической Украины не может быть никаких отношений с авторитарной Беларусью.

Россия разработала стратегию захвата Беларуси до 2030 года.

Об этом вышло целое расследование журналистов на основании документа под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», датированного еще осенью 2021 года.

Там прописано поэтапное полное присоединение Беларуси к России. А конечной целью является создание так называемого Союзного государства России и Беларуси не позднее 2030 года.

Конечно, подается это «слияние» как «гармонизация» белорусского законодательства с законодательством России, «согласование внешней и оборонной политики» и «торгово-экономическое сотрудничество» на основе приоритета российских интересов.

А также обеспечение преимущественного влияния России в общественно-политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-информационной сферах.

И главное, что там есть: должно быть расширено военное присутствие России в Беларуси, в том числе за счет общей системы командования и российских складов оружия.

Что это значит? Оккупация Беларуси уже и так идет. Сейчас у страны нет никакой субъектности. Этот документ только подтверждает намерения России окончательно ликвидировать суверенитет Беларуси и усилить зависимость от Москвы. В будущем это будет представлять еще большую угрозу безопасности как для Украины, так и для Европы.

Я давно говорил, что Украина должна разорвать уже сейчас все дипломатические отношения [с Беларусью]. У демократической Украины не может быть никаких отношений с авторитарной Беларусью. Уже зарегистрировано в Верховной Раде постановление. Давайте голосовать.

Алексей Гончаренко, Facebook

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