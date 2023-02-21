Одно из самых эпичных фото войны1
- Юрий Бутусов
- 21.02.2023, 20:09
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Расстояние до россиянина – пять метров, сейчас прозвучит очередь, которая остановит оккупанта навсегда.
Одно из самых эпичных фото войны, сделанное с видеокамеры на шлеме солдата 92-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хищник во время ближнего боя с россиянами в Луганской области.
Виден ствол автомата нашего бойца, наведенный на врага. Сейчас прозвучит очередь, которая остановит оккупанта навсегда. Российская штурмовая группа на БМП подъехала вплотную к позиции, которую занимали два наших воина, и пыталась мгновенно захватить окоп. Расстояние до россиянина – пять метров.
Судя по обвесу на автомате и амуниции, наушникам, это был хорошо оснащенный и подготовленный боец, который ошибся только в одном – недооценил, что украинцы дерутся даже в крайне неблагоприятных условиях и при большом преимуществе противника.
В этом бою благодаря смелым и профессиональным действиям одного нашего воина большинство атакующих было уничтожено, позиция удержана, оба наших воина живы, с ними все хорошо.
Юрий Бутусов, Facebook