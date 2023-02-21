закрыть
21 февраля 2023, вторник, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Одно из самых эпичных фото войны

1
  • Юрий Бутусов
  • 21.02.2023, 20:09
  • 3,286
Одно из самых эпичных фото войны

Расстояние до россиянина – пять метров, сейчас прозвучит очередь, которая остановит оккупанта навсегда.

Одно из самых эпичных фото войны, сделанное с видеокамеры на шлеме солдата 92-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хищник во время ближнего боя с россиянами в Луганской области.

Виден ствол автомата нашего бойца, наведенный на врага. Сейчас прозвучит очередь, которая остановит оккупанта навсегда. Российская штурмовая группа на БМП подъехала вплотную к позиции, которую занимали два наших воина, и пыталась мгновенно захватить окоп. Расстояние до россиянина – пять метров.

Судя по обвесу на автомате и амуниции, наушникам, это был хорошо оснащенный и подготовленный боец, который ошибся только в одном – недооценил, что украинцы дерутся даже в крайне неблагоприятных условиях и при большом преимуществе противника.

В этом бою благодаря смелым и профессиональным действиям одного нашего воина большинство атакующих было уничтожено, позиция удержана, оба наших воина живы, с ними все хорошо.

Юрий Бутусов, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет ВладимирХалип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко
Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох