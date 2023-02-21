Сеть «Виталюр» объявила о закрытии 10 21.02.2023, 20:29

5,580

Сегодня — последний рабочий день торговой сети

21 февраля — последний рабочий день торговой сети «Виталюр». Об этом компания сообщила в прощальном посте в Instagram.

«Виталюр» поблагодарил своих сотрудников, партнеров и клиентов.

«Это была по-настоящему потрясающая история: взлеты, падения, новые открытия…

Начиная с одного небольшого торгового павильона, за 27 лет „Виталюр“ вырос в одну из крупнейших торговых сетей Беларуси, став лидером во многих областях и примером для других. При этом всегда на первом месте были люди. <…> Знаем, прощаться нелегко. Но мы верим — впереди у нас еще много хорошего», — сообщается в прощальном посте.

Напомним, бывшие магазины «Виталюр» теперь будут работать под вывеской «Санта». К концу 2021 года у ритейлера «Виталюр» накопилось краткосрочных кредитов и займов в общей сложности на 158 млн рублей, а краткосрочные обязательства перед поставщиками и подрядчиками на тот момент достигли 130 млн рублей. В итоге 2022 год компания провела в попытках разрешить финансовые трудности и расплатиться с поставщиками, которые один за другим обращались в суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».