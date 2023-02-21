Байден: Россия знает, что для США атака на члена НАТО будет считаться нападением на весь Альянс 21.02.2023, 21:09

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Президент США напомнил о 5-й статье устава НАТО.

Президент США Джо Байден заявил в ходе выступления в Варшаве, что НАТО является «самым мощным альянсом в истории мира».

«Пусть никто не сомневается: преданность статье 5-й и нашему Альянсу является незыблемой для Соединенных Штатов. Россия это очень хорошо знает, все это знают. Нападение на одного является нападением на всех. Это священная клятва защищать каждый дюйм территории НАТО», – сказал Байден.

Он подчеркнул, что за прошлый год «США объединилась с союзниками и партнерами, создав чрезвычайную коалицию против российской агрессии».

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приезжал с необъявленным визитом в Киев.

Во время визита в Польшу Байден встретился с польским президентом Анджеем Дудой, на переговорах упоминалась Украина.

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