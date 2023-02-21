Совбез Беларуси о планах РФ поглотить нашу страну: Ну и что? 1 21.02.2023, 21:22

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Лукашисты сдают Беларусь Кремлю.

В СМИ появился документ о возможных планах по усилению российского влияния в нашей стране, якобы полученный из администрации Путина. Согласно документу, главная стратегическая цель России — к 2030 году создать «полноценное Союзное государство». «Новая газета» называет этот план «поглощением Беларуси». Издание показало его западным экспертам. Они считают документ подлинным. Под видом обеспокоенной гражданки журналистка «Зеркала» обратилась в Совбез и пресс-службу Лукашенко.

«Что мы еще вам должны разъяснять?»

В канцелярии Совета безопасности Беларуси к телефону позвали сотрудника, который что-либо объяснять отказался:

— Пишут, что нас Россия может к 2030 году поглотить.

— Ну и что?

— Расскажите, что происходит. Страшно.

— А вы куда звоните?

— В Совет Безопасности.

— А что, мы должны вам комментировать эти вопросы?

— Наверное. Вы же отвечаете за эти вопросы.

— Это правильная фраза «наверное». «Президент» четко сказал, если уж вы так говорите, на конференции с Путиным четко все разъяснил. Что мы еще вам должны разъяснять?

— Значит, никаких комментариев канцелярия давать не будет, — ответили в Совбезе. — Мы занимаемся тем, что нам определено указом президента, данный вопрос к нашей компетенции не относится. Есть указ президента «О Совете Безопасности Республики Беларусь», там все четко определено, он открытый. Смотрите, читайте, а уже потом задавайте вопросы.

— На сайте администрации Лукашенко указано, что «к ведению Совета Безопасности» относятся вопросы внутренней и внешней политики Беларуси, которые «затрагивают интересы национальной безопасности, принятие важнейших решений по обеспечению политической, экономической, научно-технологической, социальной, демографической, информационной, военной и экологической безопасности государства и его граждан».

— Да, так, — согласился сотрудник Совбеза. — Но мы не разъясняем политику государства гражданам, — ответил он, отправил к чиновникам в администрации Лукашенко, занимающимся обращениями граждан, и в его пресс-службу, а затем положил трубку.

«С новостями этими мы знакомы»

По настойчивой рекомендации Совбеза журналисты все же позвонили в пресс-службу Лукашенко. На звонок ответила одна из сотрудниц и сразу сказала, что официального комментария по этому поводу не представителям СМИ не дает.

— А кто может обычному человеку объяснить, будет ли нас поглощать соседнее государство? Тут такие новости появляются, и никто ничего не комментирует.

— Про это пишут давным-давно в разных вариациях, но… (пауза)

— Так уже есть документ, где прописаны конкретные шаги: может создаваться единая валюта, будут выдаваться российские паспорта, будет подстраиваться законодательство, полная интеграция. Интеграция у нас ведется — почему мы не должны верить этим документам?

— (длинная пауза) Ну смотрите, эти документы — это взято кем-то откуда-то. Это же не официальные документы. Официально таких новостей нет, поэтому здесь нечего комментировать.

— Ну и про войну сначала официально ничего не было — говорили, что ничего не будет, а потом российская армия оказалась на территории Украины. Вы потом будете что-то комментировать? Вы новости видели вообще? Вы же пресс-служба Александра Лукашенко.

— С новостями этими мы знакомы. Когда будут официальные комментарии, вы их увидите.

— А когда они будут? Когда нам объяснят, что вообще происходит?

— Не могу сейчас ответить. Сложный вопрос, будет ли это комментироваться. <…> Такие новости попадают в сеть регулярно. Если они подкреплены каким-то документом, подлинность которого подтвердить никто не может, — ну, ничего здесь нового нет.

— Вы вообще изучаете эти новости, понимаете, что когда-то они могут стать не новостями? Войдем в состав соседнего государства. Вы же должны на это внимание обращать. Мы не хотим жить в России — мы хотим жить в Беларуси, независимой.

— (пауза) Ну, лично я тоже. Как человек и как гражданин своей страны. Я не думаю, что стоит беспокоиться насчет очередных новостей такого рода.

Мы пытались узнать у сотрудницы пресс-службы, кто из представителей власти может ответить на этот вопрос, но она лишь пообещала передать руководству «такой запрос, что люди волнуются».

— И, может быть, они подумают, что действительно стоит сделать какое-то официальное заявление, выступление, чтобы люди не беспокоились. Спасибо за бдительность, мы вас услышали, — ответила девушка. Однако на момент публикации текста комментарии по этому поводу на сайте Александра Лукашенко или в телеграм-каналах, связанных с его пресс-службой, не появились.

Журналисты также попытались связаться с Министерством иностранных дел Беларуси и председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности Сергеем Рачковым. Однако получить комментарий не удалось.

Напомним, 12 января 2023 года Лукашенко проводил совещание по интеграции с РФ и выполнению программ «cоюзного государства», на котором заявлял, что по 28 программам уже выполнено около 70% мероприятий, но «заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не ощутила».

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