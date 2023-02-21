Дуда призвал мировых лидеров дать Украине оружие 2 21.02.2023, 21:28

1,484

Анджей Дуда

Зло должно быть остановлено.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции с президентом США Джо Байденом отметил, что жестокая российская самоуверенность будет наказана в Украине.

«Сегодня мы смотрим на горящую Украину и видим кадры как будто из Второй мировой войны. Россия хочет снова стать империей, хочет поработить народы. Свободный мир с этим не согласен», - подчеркнул президент Анджей Дуда.

Он также призвал лидеров европейских государств и Североатлантического альянса поддержать Украину, отправить технику.

«Не бойтесь. Зло должно быть остановлено. Роль НАТО заключается в защите свободного мира. Без солидарности нет свободы», - призвал Анджей Дуда, цитирует его слова «Польское радио».

Президент США в свою очередь поблагодарил президента Анджея Дуду за то, как Польша помогает украинскому народу.

«То, что вы сделали, действительно замечательно», - подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что в прошлом году — во время визита в Польшу в марте — наблюдал, как украинцы пересекают польскую границу. - Эти дети, эти жены, бросившие своих мужей и отцов. Было удивительно приветствовать 1,7 или 1,8 миллиона человек, которые приезжают сюда в качестве беженцев», — сказал Джо Байден.

Он также заверил, что это «железное обязательство» США и партнеров по поддержке Украины сохранится.

«Наши силы будут в Польше. В настоящий момент мы создаем новое стратегическое партнерство, мы намерены строить новые атомные электростанции и повышать энергетическую безопасность Польши на века», - отметил президент США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».