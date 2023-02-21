В страшной аварии под Смолевичами погибли две многодетные матери 21.02.2023, 21:31

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Всего в ДТП погибли 11 человек, еще девять госпитализированы.

В страшной аварии под Смолевичами погибли две многодетные матери, пишет mlyn.by. Обе работали в одном из хозяйств Минского района, жили в соседних пятиэтажках в Заречном. Одна из женщин была матерью-одиночкой. Детей другой будет воспитывать муж. У многодетной семьи в деревне Пекалин погибли брат и сестра, которым было 15 и 22 года соответственно.

20 февраля под Смолевичами произошло лобовое столкновение грузовика МАЗ и маршрутки, погибли 11 человек, еще 9 госпитализировали. Всех пострадавших в автоаварии после стабилизации состояния перевели в минские больницы.

Следственно-оперативная группа выясняет причины, которые могли поспособствовать ДТП. Предварительно считается, что скоростной режим водители не нарушали (водитель маршрутки погиб).

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