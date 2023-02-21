Байден: Сейчас поворотный момент в истории, он определит будущее на десятилетия 21.02.2023, 21:47

Джо Байден

У человечества есть «вечные принципы», которые необходимо защищать.

За год полномасштабной агрессии России против Украины в мире появилась коалиция стран, которая противодействует этому. Об этом президент США Джо Байден заявил 21 февраля во время выступления в Варшаве.

«За прошлый год США объединилась с союзниками и партнерами, создав чрезвычайную коалицию против российской агрессии. Речь идет даже не о том, против чего мы, а о том, за что мы выступаем. Эта коалиция должна [...] улучшать безопасность, обеспечивать достоинство для всех, [...] и я считаю, что сейчас переломный момент в истории, который определит будущее на десятилетие», – сказал он.

Президент США подчеркнул, что у человечества есть «вечные принципы», которые необходимо защищать.

«Это выбор между надеждой и страхом, между свободой и несвободой, между ограничениями и возможностями. Возможности появятся, когда люди свободны. Нет более сладкого слова, чем «воля», нет большего стремления, чем свобода. На этом построена Америка», – объяснил Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».