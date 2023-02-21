«Лягут перевозки — денег в Беларуси не будет» 21.02.2023, 21:52

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Грузоперевозчики — о закрытии Польшей пунктов пропуска и о том, что собираются делать.

Польша 21 февраля вводит ограничения движение белорусских грузовиков на последнем открытом пункте пропуска с нашей страной «Кукурыки — Козловичи». Соседи готовы полностью закрыть границу с Беларусью, если потребуется. Ситуация вызвала беспокойство среди перевозчиков — как белорусских, так и польских. Они рассказали «Зеркалу», как сейчас работают (ранее ЕС уже вводит санкции, а Минск — ответ), что будут делать, если границу между нашими странами для грузового транспорта закроют полностью и кому станет хуже от этого решения.

«Хочется надеяться, что на этом наша транспортная война закончится»

Диспетчер польской фирмы Вячеслав (имена героев изменены) рассказал, что их фуры ездят из Польши в направлении Бреста через ПП «Козловичи-Кукурыки». 10 февраля, когда закрылись «Бобровники», мужчина прогнозировал, что очередь на «Кукурыках» будет больше. Так и получилось.

— Очередь из грузовиков тянется от границы примерно на 40 км, сегодня она заканчивалась между городами Бяла-Подляска и Мендзыжец-Подляски, — сообщил Вячеслав.

В компании собеседника с недоумением восприняли вчерашнюю новость о том, что с 21 февраля Польша ограничивает движение белорусских грузовиков на последнем действующем пункте пропуска с нашей страной «Кукурыки-Козловичи».

— Хотя вчера мы весь вечер думали, что же значит заявление польского МВД, но так ничего и не поняли. Белорусским тягачам ведь и так был запрещен въезд в ЕС. Правда, за исключением тягачей, которые имеют спецпропуска для перевозки отдельной категории грузов. Но потом ситуацию прояснили мои водители — они сегодня проходили через «Корощин».

Дальнобойщики поинтересовались у польских пограничников, что означает распоряжение МВД, там пояснили, что ограничение касается фур из Беларуси, которые ездили по спецпропускам — их пускать не будут. А вот полуприцепов на белорусских номерах с «головой» из ЕС ограничение не коснется.

— В общем, пока мы как и работали, так и работаем. Польские фуры заезжают в Беларусь без ограничений (если они идут через польско-белорусскую границу. — Прим. ред.). Вот две мои прошли, завтра еще две пойдут. Но плохо, что поляки на пункте пропуска начали лютовать — замедлили скорость работы и стали более дотошными: гонят почти все машины на рентген и досмотр. Оформление на возврат в Польшу занимает намного больше времени, чем раньше. А белорусы быстро работают.

Вячеслав признается, что ему немного беспокойно из-за того, что все пункты пропуска на польско-белорусской границе могут закрыть. Но все же он старается сохранить оптимистичный настрой, говорит, что фирма найдет «обходные пути».

— Возможно, в сторону Казахстана и Узбекистана поедем через ПП «Убылинка» на латвийско-российской границе. Да, будет больше пробег, большие расход, ставки на перевозку тоже вырастут. Ну, а что делать? Надеемся, что будем возить грузы в железнодорожных контейнерах через погранпереход «Брест — Малашевиче» (Польша).

Вячеслав не исключает, что компания, в которой он работает, начнет перевозить грузы внутри Европы — сейчас изучают разные варианты с грузоотправителями. Мужчина предполагает, что именно так могут поступят и их конкуренты. Хотя, по его словам, на перецепках в хоть и было больше стресса, но заработать можно было больше, чем на рейсах по Европе.

Напомним, с середины апреля прошлого года в Беларуси работают контрсанкции для автоперевозчиков из ЕС: фуры могут въезжать к нам только для перегрузки груза или перецепки, дальше его могут доставлять белорусские перевозчики. Этому предшествовало то, что с 9 апреля Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских компаний.

— Поляки всегда найдут работу внутри Европы, а страны СНГ останутся кататься у себя. Может быть, кто-то сможет перестроиться с перегрузкой-перецепкой на литовские машины. Знаю, что кто-то сейчас возит товары в Турцию — тоже вариант. Но как будет с перевозками в Беларуси — одному Богу известно, прогнозы давать сложно. Хочется надеяться, что на этом наша транспортная война закончится.

Максим работает в одной из транспортных компаний, которая работает в Беларуси и у которой есть в том числе фуры на европейских номерах (машины зарегистрированы на юрлицо в ЕС), рассказал, что последние решения польской стороны по ограничению движения в пунктах пропуска негативно сказывается на работе отрасли.

— Компании будут искать варианты, как решить вопросы с доставкой грузов. Кто-то поедет через Литву, кто-то — через Латвию. Но крайним все равно будет покупатель. Все объезды, простои из-за очередей, риски возврата машин будут закладываться в стоимость логистики, а она, скорее всего, — в цены на товары.

«Лягут перевозки — денег в Беларуси не будет»

Белорус Георгий владелец небольшой польской фирмы по перевозке грузов, также он работает как экспедитор — ищет загрузки для сторонних транспортных компаний. Его направление — ЕС-Беларусь.

— В последние две недели мы [перевозчики] сидим как на пороховой бочке. Все беспокоятся, потому что никто не знает, как будет развиваться ситуация, — говорит бизнесмен.

Георгий подтверждает слова предыдущего собеседника Вячеслава — границу переходит стало очень тяжело: приходится очень долго ждать сперва в очереди, а потом — на оформлении.

— Чтобы меньше было проблем, мы ушли с «Белтаможсервис» на другой склад, потому что эта организация под санкциями, если в CMR-накладной (документ на перевозку груза. — Прим. ред.) их штамп, то поляки очень тщательно смотрят за такими грузами и из-за малейшей ошибки выписывают штраф.

Но несмотря на все трудности с прохождением границы, Георгий считает, что полностью закрыть пункты пропуска — это «как выстрелить в колено», причем не только перевозкам, но и другим компаниям. По его словам, в восточной Польше очень много предприятий завязано на оказании услуг для грузовиков, которые следуют в Беларусь, Россию и далее — это ремонт фур и полуприцепов, таможенные услуги и прочее.

— Бизнес всех этих польских компаний висит на волоске. Конечно, поляки не поддерживают российскую агрессию, но деньги нужны всем, — говорит предприниматель.

Однако мужчина убежден, что если граница все же закроется, то больше от этого пострадает Беларусь и Россия.

— По моим наблюдениям, через Беларусь в Россию едет около 80% грузов, которые не попадают под санкции. С этого Беларусь имеет большие деньги, они сейчас зверствуют в ценах на свои услуги. Ну представьте, дозвол одноразовый 200 евро, специальная пломба — 150 евро. Думаю, в стране просто нет денег, поэтому они рубят бабло. Лягут перевозки — денег в Беларуси не будет.

Георгий даже не хочет думать о том, что пункты пропуска польско-белорусской границе закроются. Для него это означает крах бизнеса.

— Другие направления я не рассматриваю, разве что Литву. По Европе ездить не получится, ведь конкуренция увеличилась — машин много, а грузов мало, ставки упали, а цена на топливо выросла. В минус работать не хочется, поэтому свой транспорт придется продать, а фирму закрыть. Наверное, придется перейти полностью в экспедицию. Ну, а водитель мой работу здесь найдет — белорусы в Польше нарасхват.

«Не вижу в этом проблем для водителей — их берут с руками и ногами»

Денис работает дальнобойщиком на польской фирме с белорусским капиталом. Примерно два раза в месяц он ездит туда-обратно через польско-белорусскую границу. Мужчина говорит, что после того, как с 10 февраля по инициативе Польши закрыли ПП «Бобровники-Берестовица», перед на единственным оставшимся открытым ПП «Кукурыки-Козловичи» очередь из фур стала огромной.

— Вчера я ехал в Беларусь, колейка была 45 километров. Чтобы попасть на белорусскую сторону, у меня ушло трое суток. Но в пункте пропуска быстро оформляли документы и поляки, и белорусы, — рассказал Денис.

По словам Дениса, в колейке стояли в основном фуры из Польши, Литвы, Молдовы, Сербии, Казахстана. Водитель считает, что было плохим решением оставить рабочим именно пункт пропуска возле Бреста, говорит, что уж «лучше бы его закрыли».

— Там все устроено не так, как, к примеру, в «Берестовице», «Урбанах» или на том же «Каменном Логе». В этих пунктах есть «накопители», где становятся фуры, а водитель занимает электронную очередь и потом идет проходить все таможенные процедуры. Пока ждешь, можешь сходить в туалет, душ, магазин. В Бресте накопитель очень маленький, поэтому стоишь в очереди на дороге, инфраструктуры нет.

Водитель уже успел съездить на перецепку, на эту процедуру у него ушло не больше четырех часов. Сейчас водитель стоит в очереди на выезд из Беларусь, говорит, что ночью, когда он становился в очередь, она была примерно на 19 километров.

Денис говорит, что возможное полное закрытие пунктов пропуска на границе в Беларусью беспокоит белорусских дальнобойщиков, которые работают на польских фирмах — им не ясно, как они будут трудиться дальше, если ситуация осложнится.

— У коллег будет выбор: жить в Польше и остаться с работой или возвратиться обратно в Беларусь насовсем и ездить в Россию. Лично я в другую польскую фирму уйду просто на внутренние перевозки. Не вижу в этом проблем для водителей, их берут с руками и ногами, причем любых.

Начальство компании, в которой работает Денис, говорит, что теперешние изменения на границе их пока не касается. А если поездки в Беларусь станут невозможными, то «были разговоры», что водители поедут через Финляндию, Эстонию и Латвию напрямую на РФ будем выходить.

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