Хоккеисты минского «Динамо» проиграли важный матч «Трактору» 3 21.02.2023, 22:04

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Они могут пролететь мимо плей-офф.

Хоккеисты минского «Динамо» в чемпионате КХЛ по буллитам проиграли важный матч челябинскому «Трактору» — 2:3 (0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1). За место в плей-офф они заочно борются с московским «Спартаком», который отстает на 2 очка, но имеет матч в запасе.

22 февраля «Спартак» сыграет с ЦСКА, а 26-го — с московским «Динамо». У минчан остался гостевой поединок 25 февраля с «Витязем».

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