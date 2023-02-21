Украина получит от Италии три системы ПВО 1 21.02.2023, 22:09

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Также Рим предоставит Киеву ЗРК SAMP-T.

Италия в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит не только ЗРК SAMP-T, но и комплексы Skyguard и Spike.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы предоставили шестой пакет военной помощи Украине, который преимущественно концентрируется на противовоздушной обороне, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру... Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро соединить наши технологии. ЗРК SAMP-T - это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО - Skyguard и Spike», - отметила премьер.

По ее словам, сейчас стратегической целью является защита украинской критической инфраструктуры. Также Италия планирует помочь нашей стране с разминированием территорий.

Премьер Италии добавила, что во время ее визита состоялась передача Украине генераторов.

В свою очередь, Зеленский назвал шестой пакет помощи от Италии «мощным».

«SAMP-T - это очень серьезные технологии, мы над этим долго работали, и личное лидерство премьер-министра дало нам возможность получить эти системы. Кроме того, Украина получит еще две важные системы (ПВО - ред.), чтобы защищать жизнь наших людей», - заявил глава государства.

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