В Беларуси учителям разрешили обедать в школьных столовых

В Беларуси учителям разрешили обедать в школьных столовых12
- 21.02.2023, 22:20
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Изменения ввели после возмущения учителей.
В Беларуси учителям и воспитателям официально разрешили обедать в школьных столовых. «Депутаты» в двух чтениях приняли изменения в Кодекс об образовании. Об этом рассказали в пресс-службе «палаты представителей» Национального собрания Беларуси.
В сообщении говорится о том, что Кодекс об образовании дополняется статьей 54-1 «Создание условий для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования». Данная статья предусматривает право работников госучреждений дошкольного, общего среднего, а также специального образования питаться в столовых по месту их работы. Отмечается, что порядок организации такого питания будет установлен Совмином.
Как ранее сообщал Charter97.org, учителя были возмущены запретом питаться в столовых.