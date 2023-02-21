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В Беларуси учителям разрешили обедать в школьных столовых

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  • 21.02.2023, 22:20
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В Беларуси учителям разрешили обедать в школьных столовых

Изменения ввели после возмущения учителей.

В Беларуси учителям и воспитателям официально разрешили обедать в школьных столовых. «Депутаты» в двух чтениях приняли изменения в Кодекс об образовании. Об этом рассказали в пресс-службе «палаты представителей» Национального собрания Беларуси.

В сообщении говорится о том, что Кодекс об образовании дополняется статьей 54-1 «Создание условий для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования». Данная статья предусматривает право работников госучреждений дошкольного, общего среднего, а также специального образования питаться в столовых по месту их работы. Отмечается, что порядок организации такого питания будет установлен Совмином.

Как ранее сообщал Charter97.org, учителя были возмущены запретом питаться в столовых.

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