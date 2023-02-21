WSJ: Новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из РФ 21.02.2023, 22:26

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Министерство финансов США представит обновленный список санкций на этой неделе.

Новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, затронут около 200 российских юридических и физических лиц.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В список санкций США будут внесены губернаторы и члены семей российских чиновников.

WSJ сообщает, что ограничительные меры будут введены против компаний военно-промышленного комплекса, предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также сетей, задействованных в обходе санкций.

Ожидается, что Министерство финансов США представит обновленный список санкций по РФ на этой неделе.

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