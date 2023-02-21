ВСУ уничтожили САУ 2С19 «Мста-С» вместе с экипажем
- 21.02.2023, 22:34
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Видео.
92-я ОМБр уничтожила САУ 2С19 «Мста-С» вместе с экипажем и повредила другую САУ.
Об этом сообщил в Facebook воин и адвокат Леонид Маслов.
«Работает разведка и артиллерия 92-й ОМБр. Один снаряд. Единая команда. Единая воля. Минус САУ ($2 млн), минус 5 захватчиков. Сделано. Памяти нашего друга Владимира Кузьменко (Дядя Вова), отдавшего жизнь за родной Купянск. RIP, Дядя Вова», - уточняет Маслов.
Он также обнародовал видеоподтверждение.