Глава МИД Словакии отправил премьера Венгрии курсом русского военного корабля 21.02.2023, 22:57

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Растислав Качер

Растислав Качер выругался в адрес Виктора Орбана за его политику, играющую на руку Путину.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер грубо выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, которая, по его мнению, полезна президенту России Владимиру Путину, сообщает «Европейская правда».

В большом посте на Facebook словацкий министр утверждает, что военная помощь Украине — морально правильный шаг, так как это россияне вторглись в Украину и убивают там украинцев. При этом Евросоюз един в стремлении помогать Киеву, а в стороне остается только Венгрия.

Ростислав Качер отметил, что недавно публично высказанная позиция Виктора Орбана, что «это не наша война» — морально неприемлема.

«На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это «просто военный конфликт между двумя славянскими государствами». Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются.

Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан», — написал глава МИД Словакии.

Качер отметил, что в одном согласен с «этими карпатскими коллаборационистами российских агрессоров»:

«Поставки оружия в Украину затягивают конфликт и откладывают мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия… Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, в тот же момент другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто».

По словам словацкого министра, Словакия является частью развитого мира, поэтому он «не хочет, чтобы «мы делали как Орбан».

А свой и так чрезвычайно недипломатичный пост словацкий дипломат закончил совсем необычно:

«Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание».

После чего добавил русскоязычную брань, которую украинские защитники черноморского острова Змеиный направили в адрес русского военного корабля, с борта которого к ним поступило предложение сдаться.

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