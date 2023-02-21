Данилов: Большое наступление России погасло
- 21.02.2023, 23:05
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По словам секретаря СНБО Украины, шансов победить Украину у РФ ноль.
Россияне пытаются атаковать территорию Украины на пяти направлениях, но не имеют успеха. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасноти и обороны Алексей Данилов в ходе телемарафона. Видео опубликовал YouTube-канал ТСН.
Секретарь СНБО ответил на вопрос, изменилось ли что-то в планах россиян совершить «большое наступление».
«Словосочетание «большое [наступление]», как они хотели, оно погасло. «Большое наступление», как они планировали, продолжается уже 8-10 дней. Никаких успехов у них нет. Сегодня есть пять направлений, на которых они пытаются атаковать, но наши бойцы мужественно обороняют страну», – сказал он.
По словам Данилова, на заседании Ставки верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского 21 февраля обсуждался этот вопрос.
«Мы его обсуждаем как минимум 2-3 раза в неделю. Понимаем, что происходит. Отпор агрессору обязательно будет дан, шансов победить у них ноль», – заявил секретарь СНБО.
Он добавил, что контрнаступление украинских сил произойдет тогда, когда на Ставке будет принято соответствующее решение, когда будут заслушаны доклады в военнослужащих, разведки и всех представителей секрета безопасности и обороны.
«Решение о том, когда проводить наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка верховного главнокомандующего. Именно так решаются государственные дела в нашей стране», – подчеркнул Данилов.